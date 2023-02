Tłusty Czwartek. Który warszawski pączek jest najlepszy? Głosuj!

Jednym kojarzy się z wiosną, innym z końcem karnawału ale na pewno wszystkim kojarzy się ze słodką rozpustą i uleganiem największym pokusom. Mowa o tłustym czwartku, dniu bez liczenia kalorii i jedzeniu przede wszystkim pączków w każdej możliwej odsłonie: z lukrem, cukrem pudrem, róża, marmoladą... a może słonym karmelem? Ale który z nich jest najlepszy? To pytanie co roku zadają sobie dziennikarze różnych redakcji, smakosze, krytycy kulinarni, ale i czytelnicy „Super Expressu”. W tym roku ten problem zostanie wreszcie rozstrzygnięty! Ogłaszamy plebiscyt, w którym to internauci zamienią się w krytyków kulinarnych i sami zdecydują o tym, która cukiernia robi najlepsze pączki. Wyrób firmy, która wygra, uzyska oficjalny tytuł Super Pączka i dyplom przygotowany przez naszą redakcję. Głosowanie kończy się we wtorek 14 lutego, o godzinie 12.00.

W konkursie zebraliśmy cukiernie uważane do tej pory przez warszawiaków za najbardziej prestiżowe, przygotowujące swoje pączki z naturalnych składników, ale i te, do których klienci uczęszczają najczęściej. Nie zabrakło tzw. sieciówek, ale i wieloletnich rodzinnych małych firm. A Ty, którą cukiernię wybierasz? Zapraszamy do udziału w plebiscycie.

Sonda Nadaj tytuł Super Pączka. Która cukiernia wygrywa? Muus Sam ex aequo Kukułka ex aequo Lukullus Sheraton Miss Mellow Charlotte Kryś Cukiernia Irena Cukier Puder Frank Stary Dom Słodki Słony Meryk Być może Zagoździński Pawłowicz Gromulski Oskroba Grzybki Putka Lubaszka Cukiernia na Żelaznej Ciastko z dziurką Warszawskie pączki tradycyjne. Pracownia