Świąteczna ciężarówka Coca-Coli wyruszyła w trasę! Kiedy odwiedzi warszawiaków?

Świąteczna ciężarówka Coca-Coli wyruszyła w trasę!

Nadchodzące święta Bożego Narodzenia zwiastują już nie tylko sklepowe półki zastawione dekoracjami świątecznymi i jarmarki, które odbywają się w wielu polskich miastach. Od lat nieodłącznym elementem przedświątecznych wydarzeń jest kampania reklamowa z bożonarodzeniową ciężarówką Coca-Coli.

Od blisko 30 lat odwiedza ona najdalsze zakamarki świata, przywożąc ze sobą radość i magię świąt. Słynny truck z popularnej reklamy wyruszył już w drogę. Kiedy świąteczna ciężarówka Coca-Coli odwiedzi Warszawę?

Świąteczna ciężarówka Coca-Coli w Warszawie. Kiedy?

Tegoroczna trasa świątecznej ciężarówki Coca-Coli po Polsce obejmuje odwiedziny pięciu miast. Atrakcja nie ominie mieszkańców Warszawy, do której truck przyjedzie tuż przed Bożym Narodzeniem. Poniżej publikujemy harmonogram przejazdów:

2 grudnia 2023 r. (sobota) - Słupsk, woj. pomorskie9 grudnia 2023 r. (sobota) - Gniezno, woj. wielkopolskie16 grudnia 2023 r. (sobota) - Lublin, woj. lubelskie20 grudnia 2023 r. (środa) - miasto wybrane w wyniku głosowania22 grudnia 2023 r. (piątek) - Warszawa, woj. mazowieckie

Miasta poddane w głosowaniu to: Bytom, Chorzów, Leszno, Elbląg, Białystok, Bochnia i Lubin. Głosować można przez aplikację Coca-Cola. Głosowanie trwa do 5 grudnia 2023 r. Co ważne, aby oddać głos, użytkownik musi mieć na swoim koncie w aplikacji min. 100 pkt z gry zręcznościowej!

Jak co roku, wizyta świątecznej ciężarówki Coca-Coli będzie okazją do zrobienia pamiątkowych zdjęć ze św. Mikołajem czy skosztowaniem darmowej Coca-Coli. Do dyspozycji odwiedzających będą również fabryki upominków! Szczegóły na stronie wydarzenia na Facebooku.