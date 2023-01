Zwiewali, bo kierowca nie zapalił świateł. Zatrzymali trzech mężczyzn

DLACZEGO TO ZROBIŁ?!

Jabłonowo. Szaleńcy pościg zakończony potrójnym zatrzymaniem!

W minioną sobotę, 14 stycznia, ulicami Jabłonowa i Wólki Kosowskiej doszło do szaleńczego pościgu. Policjanci próbowali zatrzymać do kontroli volkswagena. Kierujący zapomniał o włączeniu świateł. Mężczyzna widząc policjantów, zjechał na pobocze. Funkcjonariusze opuścili swój radiowóz. W tym momencie 45-latek wcisnął gaz do dechy i z piskiem opon zaczął zwiewać przed mundurowymi.

– Kierujący w trakcie szaleńczej ucieczki łamał przepisy drogowe. Skręcając w ulicę Nadrzeczną doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem marki dacia, a następnie na ulicy Polnej z impetem wjechał w zaparkowanego volkswagena. Rajd przerwali funkcjonariusze, którzy zatrzymali kierującego, jak również dwóch pasażerów pojazdu w wieku 26 i 35 lat – przekazała asp. Magdalena Gąsowska w piaseczyńskiej policji.

Jak się okazało, wszyscy podróżujący volkswagenem byli poszukiwani! 45-letniego kierującego poszukiwali funkcjonariusze z warszawskiej Ochoty, 26-latka - policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Legnicy, natomiast 35-latka - funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

45-latek usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, kierowania pojazdem bez uprawnień, spowodowania kolizji oraz niezachowania należytej ostrożności podczas jazdy.