JAK TAK MOŻNA?

Policjanci zatrzymali szalonego kierowcę audi, który w terenie zabudowanym w pędził z prędkością 132 km/h! Co więcej, okazało się, że mężczyzna był pijany jak bela. Funkcjonariuszom, którzy go legitymowali, tłumaczył, że wracał do domu z urlopu, a przed wyjazdem wypił kilka piwek. Mężczyzna stracił prawo jazdy i czekają go surowe konsekwencje prawne i finansowe!