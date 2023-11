Szedł poboczem, zmiotła go ciężarówka. Na ratunek nie było szans, 47-latek zginął na miejscu

Grzędy. Ciężarówka rozjechała pieszego. 47-latek nie żyje

Wypadek miał miejsce na starej trasie nr 7. Do poszkodowanego pilnie przyjechały wszystkie służby ratunkowe. Niestety nie dało się już niczego zrobić. Policja osłoniła ciało tragicznie zmarłego parawanem. - Do wypadku doszło około północy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pieszy poruszał się w tym samym kierunku co samochód ciężarowy. 39-letni kierowca był trzeźwy. 47-latek zginął na miejscu – informuje Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie. Jak dodaje, teraz śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Radomiu.

Do innej tragedii doszło dzień wcześniej w miejscowości Nowe Grochale w pow. nowodworskim. Rowerzysta nie przeżył czołowego zderzenia z osobowym oplem.

Drogowy dramat rozegrał się też w Warszawie. Osobowe bmw zderzyło się z autobusem miejskim na Mokotowie. Aż 7 osób zostało rannych, dwie z nich trafiły do szpitala w stanie krytycznym. Sprawę bada prokuratura. Zdjęcia z tego koszmarnego zdarzenia zobaczysz w galerii poniżej.