Szła tuż obok pędzących aut. Na ekspresówce mogło dojść do dramatu

Maria Hędrzak
2026-04-10 14:44

W nocy z czwartku na piątek, z 9 na 10 kwietnia na trasie S17 na wysokości Garwolina doszło do skrajnie niebezpiecznej sytuacji. Niewidoczna dla kierowców, ubrana na czarno kobieta szła tuż obok pędzących samochodów. Policjantom tłumaczyła, że... chciała dojść do Lublina.

Przed godz. 1:00 w nocy na S17 mogło dojść do strasznej tragedii. Poboczem trasy ekspresowej, tuż obok rozpędzonych samochodów szła 44-letnia kobieta. Była ubrana na czarno, przez co bardzo trudno było ją zauważyć. Zrobił to jednak jeden z kierowców, który szybko zgłosił sprawę policji.

Funkcjonariusze ekspresowo udali się we wskazane miejsce. Rzeczywiście, odnaleźli tam kobietę, która przekonywała, że chciała pieszo dojść do Lublina. Ostatecznie wobec 44-latki zastosowano postępowanie mandatowe. Mundurowi pomogli jej bezpiecznie zejść z drogi i odwieźli ją na stację PKP. 

- To nie pierwszy taki przypadek w ostatnich dniach. Zaledwie trzy dni wcześniej około godz. 21:00 kierowcy alarmowali, że na wysokości Czyszkówka pasem awaryjnym w stronę Warszawy idzie mężczyzna. Policjanci zastali tam obywatela Ukrainy, który tłumaczył, że zabrakło mu paliwa i idzie do najbliższej stacji. Okazało się, że swój samochód pozostawił na trasie w miejscu absolutnie niedozwolonym i niebezpiecznym. Auto usunięto na koszt właściciela - przekazała podkom. Małgorzata Pychner z KPP w Garwolinie. 

Policja apeluje o rozsądek i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

Policjantka przy tej okazji ponownie zaapelowała do kierowców i pieszych o rozsądek. Podobne "spacery" mogą bowiem skończyć się naprawdę tragicznie. - Wielu kierowców w ostatniej chwili omija pieszych, którzy w ogóle nie powinni znaleźć się na drodze szybkiego ruchu. Droga ekspresowa to nie miejsce dla pieszych, rowerzystów, motorowerów ani pojazdów zaprzęgowych. To trasy o ograniczonej dostępności, przeznaczone wyłącznie dla samochodów i motocykli - podkreśliła.

