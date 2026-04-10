Szła tuż obok pędzących aut. Na ekspresówce mogło dojść do dramatu

Szła poboczem ekspresówki obok pędzących aut

Przed godz. 1:00 w nocy na S17 mogło dojść do strasznej tragedii. Poboczem trasy ekspresowej, tuż obok rozpędzonych samochodów szła 44-letnia kobieta. Była ubrana na czarno, przez co bardzo trudno było ją zauważyć. Zrobił to jednak jeden z kierowców, który szybko zgłosił sprawę policji.

Funkcjonariusze ekspresowo udali się we wskazane miejsce. Rzeczywiście, odnaleźli tam kobietę, która przekonywała, że chciała pieszo dojść do Lublina. Ostatecznie wobec 44-latki zastosowano postępowanie mandatowe. Mundurowi pomogli jej bezpiecznie zejść z drogi i odwieźli ją na stację PKP.

- To nie pierwszy taki przypadek w ostatnich dniach. Zaledwie trzy dni wcześniej około godz. 21:00 kierowcy alarmowali, że na wysokości Czyszkówka pasem awaryjnym w stronę Warszawy idzie mężczyzna. Policjanci zastali tam obywatela Ukrainy, który tłumaczył, że zabrakło mu paliwa i idzie do najbliższej stacji. Okazało się, że swój samochód pozostawił na trasie w miejscu absolutnie niedozwolonym i niebezpiecznym. Auto usunięto na koszt właściciela - przekazała podkom. Małgorzata Pychner z KPP w Garwolinie.

Policja apeluje o rozsądek i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

Policjantka przy tej okazji ponownie zaapelowała do kierowców i pieszych o rozsądek. Podobne "spacery" mogą bowiem skończyć się naprawdę tragicznie. - Wielu kierowców w ostatniej chwili omija pieszych, którzy w ogóle nie powinni znaleźć się na drodze szybkiego ruchu. Droga ekspresowa to nie miejsce dla pieszych, rowerzystów, motorowerów ani pojazdów zaprzęgowych. To trasy o ograniczonej dostępności, przeznaczone wyłącznie dla samochodów i motocykli - podkreśliła.

