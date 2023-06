Szok! 49-latek usłyszał 360 zarzutów! Ścigali go listem gończym

Zrobił to na oczach przechodniów i kamer. Wszystko się nagrało

Poszukiwany listem gończym zatrzymany

W piątek, 9 czerwca, ostrowscy policjanci pojechali na teren powiatu wysokomazowieckiego, ponieważ mieli informację, że przebywa tam poszukiwany listem gończym 49-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego. - Podejrzenia potwierdziły się i mężczyzna został zatrzymany - przekazała mł. asp. Marzena Laczkowska z policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Jak wyjaśniła, 49-latek unikał zasądzonej kary pozbawienia wolności na okres 8 lat i 6 miesięcy w związku z czym Sąd Okręgowy w Ostrołęce wydał za nim list gończy.

360 zarzutów!

Okazało się, że mężczyzna miał sporo na sumieniu. Ten wyrok związany jest z ponad 360 zarzutami, postawionymi 49-latkowi. Dotyczyły one podrabiania czeków i wypłaty różnych kwot z konta firmowego przez minimum 6 lat. - W sumie wyprowadził z firmy ok. 6 mln złotych. W sobotę (10 czerwiec - red.) zatrzymany 49-latek został przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę - przekazała mł. asp. Marzena Laczkowska.