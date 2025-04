Szok w Płońsku! Potrąciła 15-latkę i udawała siostrę. To nie wszystko

Płońsk. Potrącenie 15-letniej rowerzystki

W środę, 16 kwietnia, w Płońsku doszło do wypadku. Seat potrącił 15-letnią rowerzystkę na przejeździe dla rowerów. Nastolatka trafiła do szpitala z obrażeniami. Na miejsce przyjechali policjanci. Kierująca Seatem wylegitymowała się dowodem osobistym 38-letniej mieszkanki Płońska.Szybko okazało się, że kobieta kłamie! Policjanci odkryli, że w rzeczywistości jest to 35-letnia mieszkanka powiatu płockiego, która użyła dokumentów swojej siostry. Dlaczego to zrobiła?

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

"Dziecko potrąciłam". Policja pokazała szokujące nagranie z Piaseczna Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nie miała prawa jazdy

Przyznała, że zdecydowała się na taki krok, ponieważ nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami i obawiała się konsekwencji prawnych. Ostatecznie i tak ich nie uniknie! Kobieta została zatrzymana i trafiła do aresztu.

Usłyszała już zarzuty składania fałszywych zeznań, posłużenia się dokumentem tożsamości innej osoby i podrobienia podpisu. Grozi jej za to do 5 lat więzienia! Dodatkowo odpowie za jazdę bez uprawnień.