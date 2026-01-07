Szokujący incydent na drodze. Z dostawczaka wypadło cielę! Kierowca nawet nie zauważył

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
Andrzej Woźniak
2026-01-07 10:52

Mały cielaczek wypadł podczas transportu z jadącego samochodu dostawczego w Zbuczynie (pow. siedlecki). Sympatyczna mała krówka miała wiele szczęścia, bo wyszła z opresji bez szwanku. Nie wiadomo jednak do kogo należy i kto ją zgubił. Miejscowa gmina zaopiekowała się zgubą i szuka właściciela.

  • Nietypowe zdarzenie w Zbuczynie, gdzie z jadącego samochodu dostawczego wypadło na drogę młode cielę.
  • Świadek zdarzenia zaopiekował się przestraszonym zwierzęciem i powiadomił policję.
  • Trwają poszukiwania właściciela cielęcia, a policja apeluje o pilny kontakt.

Zbuczyn. Cielaczek wypadł na drogę

To nietypowe zdarzenia miało miejsce w poniedziałek, 5 stycznia, około godziny 17 w Zbuczynie (pow. siedlecki). Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach otrzymał zgłoszenie, że na trasie DK2 w rejonie ul. Młynarskiej, z jadącego w kierunku Międzyrzeca Podlaskiego samochodu dostawczego koloru ciemnego, o początkowych numerach rejestracyjnych LRA, wypadło na jezdnię młode cielę. Kierujący pojazdem nie zauważył upadku czworonoga i pojechał dalej!

Świadek całego zdarzenia, jadący za tym pojazdem, zatrzymał się i otoczył opieką przestraszoną małą krówką. O sytuacji powiadomił też policję, która natychmiast rozpoczęła poszukiwania samochodu, z którego wypał zwierzak. Niestety, z racji upływu czasu nie dało się go od razu ustalić.

Szokujący incydent na drodze. Z dostawczaka wypadło cielę! Kierowca nawet nie zauważył
Cielaczek szuka właściciela

Cielaczkiem zaopiekował się pracownik gminy Zbuczyn, który za pośrednictwem policji poszukuje właściciela zwierzęcia. - Właściciela zwierzęcia prosimy o pilny kontakt z dyżurnym KMP w Siedlcach pod numerem telefonu 47 707 23 60 lub 792 188 182 - apeluje siedlecka policja.

