Szokujący incydent na drodze. Z dostawczaka wypadło cielę! Kierowca nawet nie zauważył

Nietypowe zdarzenie w Zbuczynie, gdzie z jadącego samochodu dostawczego wypadło na drogę młode cielę.

Świadek zdarzenia zaopiekował się przestraszonym zwierzęciem i powiadomił policję.

Trwają poszukiwania właściciela cielęcia, a policja apeluje o pilny kontakt.

Zbuczyn. Cielaczek wypadł na drogę

To nietypowe zdarzenia miało miejsce w poniedziałek, 5 stycznia, około godziny 17 w Zbuczynie (pow. siedlecki). Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach otrzymał zgłoszenie, że na trasie DK2 w rejonie ul. Młynarskiej, z jadącego w kierunku Międzyrzeca Podlaskiego samochodu dostawczego koloru ciemnego, o początkowych numerach rejestracyjnych LRA, wypadło na jezdnię młode cielę. Kierujący pojazdem nie zauważył upadku czworonoga i pojechał dalej!

Świadek całego zdarzenia, jadący za tym pojazdem, zatrzymał się i otoczył opieką przestraszoną małą krówką. O sytuacji powiadomił też policję, która natychmiast rozpoczęła poszukiwania samochodu, z którego wypał zwierzak. Niestety, z racji upływu czasu nie dało się go od razu ustalić.

Cielaczek szuka właściciela

Cielaczkiem zaopiekował się pracownik gminy Zbuczyn, który za pośrednictwem policji poszukuje właściciela zwierzęcia. - Właściciela zwierzęcia prosimy o pilny kontakt z dyżurnym KMP w Siedlcach pod numerem telefonu 47 707 23 60 lub 792 188 182 - apeluje siedlecka policja.

Pokój Zbrodni podsumowanie 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.