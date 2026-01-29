Szpital wstrzymał przyjęcia. Nie wykonują też planowych zabiegów ani dializ. Wszystkiemu winna bakteria

Radomski Szpital Specjalistyczny wstrzymał przyjęcia pacjentów i planowe zabiegi z powodu wykrycia bakterii w wodzie.

Problem dotyczy lokalnej sieci wodociągowej szpitala, a także Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, która jest nieczynna.

Pacjenci mają zapewnioną wodę pitną z innych źródeł, a placówka robi wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo.

Dowiedz się, gdzie szukać pomocy medycznej w Radomiu w obliczu tej sytuacji.

Radomski Szpital Specjalistyczny bez wody

W środę, 28 stycznia, Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego przekazał niepokojące wieści. „W związku ze stwierdzeniem w próbce, pobranej z jednego punktu poboru, obecności bakterii, Radomski Szpital Specjalistyczny informuje, że do czasu wykonania kontrolnych badań odciął zasilanie lokalnej sieci wodociągowej z własnego ujęcia wody (Stacja Uzdatniania Wody)” - poinformowała placówka za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Do czasu potwierdzenia skuteczności działań naprawczych szpital wstrzymał przyjęcia. Nie wykonuje również zaplanowanych wcześniej zabiegów oraz dializ.

Jak zapewnia szpital, każdy pacjent wymagający dializ jest objęty opieką. - Pacjenci są systematycznie przewożeni do stacji dializ przy ul. Piastowskiej w Radomiu – powiedziała w rozmowie z PAP rzeczniczka RSS Wiktoria Kościelniak.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna nieczynna

Co ważne, z tego samego ujęcia wody do Radomski Szpital Specjalistyczny korzysta również Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, która prowadzi Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną. Z powodu problemów z zakażoną bakterią wodą, punkt ten również jest nieczynny.

Chorzy, którzy potrzebują porady lekarskiej, powinni wybrać się do najbliższego punktu pomocy zdrowotnej. Znajduje się on w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Aleksandrowicza 5 w Radomiu.

Woda dla pacjentów

Radomski Szpital Specjalistyczny uspokaja - pacjenci placówki mają zapewnioną wodę. Pochodzi ona m.in. z Wodociągów Miejskich i dostarczana jest w jednorazowych saszetkach oraz od darczyńców, którzy cały czas przyjeżdżają do placówki zapewniając butelki wody. „Gwarantujemy, że dla nikogo jej nie zabraknie” - zapewnia szpital.

