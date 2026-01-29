Szpital wstrzymał przyjęcia. Nie wykonują też planowych zabiegów ani dializ. Wszystkiemu winna bakteria

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-01-29 10:39

Radomski Szpital Specjalistyczny wstrzymał przyjęcia pacjentów. Placówka nie wykonuje również planowych zabiegów oraz dializ. Powodem jest wykrycie bakterii w wodzie. „Prosimy o wyrozumiałość - robimy wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo i dobro pacjentów” - podaje szpital.

Szpital wstrzymał przyjęcia. Nie wykonują też planowych zabiegów ani dializ. Wszystkiemu winna bakteria

i

Autor: Bell Ka Pang/ Shutterstock
Super Express Google News
  • Radomski Szpital Specjalistyczny wstrzymał przyjęcia pacjentów i planowe zabiegi z powodu wykrycia bakterii w wodzie.
  • Problem dotyczy lokalnej sieci wodociągowej szpitala, a także Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, która jest nieczynna.
  • Pacjenci mają zapewnioną wodę pitną z innych źródeł, a placówka robi wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo.
  • Dowiedz się, gdzie szukać pomocy medycznej w Radomiu w obliczu tej sytuacji.

Radomski Szpital Specjalistyczny bez wody

W środę, 28 stycznia, Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego przekazał niepokojące wieści. „W związku ze stwierdzeniem w próbce, pobranej z jednego punktu poboru, obecności bakterii, Radomski Szpital Specjalistyczny informuje, że do czasu wykonania kontrolnych badań odciął zasilanie lokalnej sieci wodociągowej z własnego ujęcia wody (Stacja Uzdatniania Wody)” - poinformowała placówka za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Do czasu potwierdzenia skuteczności działań naprawczych szpital wstrzymał przyjęcia. Nie wykonuje również zaplanowanych wcześniej zabiegów oraz dializ.

Jak zapewnia szpital, każdy pacjent wymagający dializ jest objęty opieką. - Pacjenci są systematycznie przewożeni do stacji dializ przy ul. Piastowskiej w Radomiu – powiedziała w rozmowie z PAP rzeczniczka RSS Wiktoria Kościelniak.

Polecany artykuł:

Tajemnicze zaginięcie pod Warszawą. Joasia wyszła z domu dwa dni temu, ślad po …

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna nieczynna

Co ważne, z tego samego ujęcia wody do Radomski Szpital Specjalistyczny korzysta również Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, która prowadzi Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną. Z powodu problemów z zakażoną bakterią wodą, punkt ten również jest nieczynny.

Chorzy, którzy potrzebują porady lekarskiej, powinni wybrać się do najbliższego punktu pomocy zdrowotnej. Znajduje się on w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Aleksandrowicza 5 w Radomiu.

Polecany artykuł:

Po śmierci 6-letniego Tomka skrzyżowanie przy pl. Szembeka przejdzie rewolucję.…

Woda dla pacjentów

Radomski Szpital Specjalistyczny uspokaja - pacjenci placówki mają zapewnioną wodę. Pochodzi ona m.in. z Wodociągów Miejskich i dostarczana jest w jednorazowych saszetkach oraz od darczyńców, którzy cały czas przyjeżdżają do placówki zapewniając butelki wody. „Gwarantujemy, że dla nikogo jej nie zabraknie” - zapewnia szpital.

Polecany artykuł:

Zwłoki małżeństwa na Targówku. Tak wyglądała akcja kontrterrorystów. Nagranie t…
MEMY o Radomiu
16 zdjęć
Zwłoki małżeństwa na Targówku. Tak wyglądała akcja kontrterrorystów. Nagranie trafiło do sieci
Sonda
Czy czujesz się bezpiecznie w polskich szpitalach?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZPITAL
BAKTERIA
RADOM