T-Raperzy znad Wisły wracają z "Ucztą u Chrobrego"! Rap, historia i gwiazdy w Warszawie

Kim są T-Raperzy znad Wisły?

T-Raperzy znad Wisły, czyli Grzegorz Wasowski i Sławomir Szczęśniak, to duet, który podbił serca widzów w programie TVP2 "KOC, czyli Komiczny Odcinek Cykliczny". Ich rozpoznawalny styl to charakterystyczne lisie czapy, melorecytacje i inteligentny humor z nutą edukacji.

W 1996 roku ukazał się ich album "Poczet Królów Polskich", który stał się prawdziwym hitem. Kto nie pamięta takich hitów, jak "Mieszko, Mieszko, mój koleżko" czy "Chrobry, Chrobry, byłeś dobry". Dzięki chwytliwym frazom i humorystycznemu podejściu do historii, płyta na stałe wpisała się w polską popkulturę.

"Uczta u Chrobrego" – koncert, którego nie można przegapić!

6 lipca o 18:00 w parku przy Muzeum Historii Polski odbędzie się koncert "Poczet królów polskich" w wykonaniu T-Raperów znad Wisły. Artyści przypomną swoje największe przeboje z kultowego albumu oraz zaprezentują nowy utwór. Ale to nie wszystko! Na scenie pojawią się również znakomici goście:

Monika Borzym

Reni Jusis

Miuosh

Tomasz Organek

Piotr Rogucki

Koncert jest częścią obchodów 1000-lecia Królestwa Polskiego i "Uczty u Chrobrego", która odbędzie się tego dnia w Muzeum Historii Polski.

Dlaczego warto przyjść na "Ucztę u Chrobrego"? To proste! T-Raperzy znad Wisły to gwarancja świetnej zabawy i dawka historii podana w przystępny i humorystyczny sposób. To wydarzenie jest obowiązkowe dla każdego fana dobrej muzyki i historii.