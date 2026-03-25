Tajemnicza śmierć 103-latki w Płocku. Jej córka wyszła na chwilę z domu. Nowe ustalenia prokuratury

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-03-25 12:39

W Płocku doszło do tragicznego zdarzenia. 103-letnia kobieta zginęła wypadając z okna jednego z bloków przy ulicy Kossobuckiego. Dramat rozegrał się, gdy jej córka, z którą mieszkała, wyszła z domu. Początkowo okoliczności zdarzenia budziły wiele pytań, jednak prokuratura przedstawiła już wstępne ustalenia. Na środę zaplanowano sekcję zwłok kobiety.

  • W Płocku doszło do tragicznej śmierci 103-letniej kobiety, której ciało znaleziono przed blokiem.
  • Prokuratura wstępnie wyklucza udział osób trzecich i skłania się ku nieszczęśliwemu wypadkowi, jakim był upadek z okna.
  • Sekcja zwłok ma wyjaśnić dokładne okoliczności zdarzenia.

Tajemnicza śmierć 103-latki w Płocku

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (23 marca) około godziny 9:30. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o kobiecie leżącej przed budynkiem mieszkalnym przy ulicy Kossobuckiego w Płocku. Na miejsce natychmiast skierowano policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Niestety, po przybyciu lekarz stwierdził zgon 103-letniej kobiety. 

Wstępne ustalenia śledczych wskazywały, że do zdarzenia mogło dojść w wyniku upadku z 8. piętra budynku. Od razu pojawiły się pytania o przyczynę. To tragiczny wypadek a może celowe działanie? W jaki sposób tak sędziwa kobieta mogła znaleźć się w pozycji, która pozwoliła na upadek z wysokości?

Polecany artykuł:

Prokuratura w Płocku ujawnia nowe fakty w sprawie śmierci seniorki

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku, prok. Bartosz Maliszewski przedstawił najnowsze ustalenia w sprawie. Prokurator prowadzący wstępnie wykluczył udział osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu. 

Jednakże, mimo wstępnych ustaleń wskazujących na nieszczęśliwy wypadek, prokuratura podjęła decyzję o wszczęciu śledztwa w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, czyli art. 155 Kodeksu karnego. To standardowa procedura w tego rodzaju sprawach.

Co dalej ze śledztwem? Sekcja zwłok 103-latki będzie kluczowa

W rozmowie z rzecznikiem Prokuratury Okręgowej w Płocku, prok. Bartoszem Maliszewskim dowiedzieliśmy się również, że 103-latka mieszkała razem z córką, której w momencie tragedii nie było w domu. Kobieta miała wyjść wcześniej z mieszkania. To właśnie wtedy emerytka zaczęła otwierać okna, jednak moment upadku pozostaje bez bezpośredniego świadka. 

Kluczowym elementem w wyjaśnieniu przyczyn i okoliczności śmierci 103-latki będzie sekcja zwłok, którą zaplanowano na środę w godzinach porannych. Wyniki sekcji pozwolą na dokładne określenie przyczyny zgonu oraz ewentualnych obrażeń, które mogły powstać w wyniku upadku. 

Osoby w kryzysie emocjonalnym oraz w żałobie mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia:

  • Telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym: 116 123
  • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym: 800 70 2222 (czynne całą dobę)

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

