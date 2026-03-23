Szokująca śmierć w Płocku. 103-latka wypadła z 8. piętra? Pod blokiem znaleziono ciało

Tragiczne odkrycie w Płocku: pod blokiem znaleziono ciało 103-letniej kobiety.

Lekarz stwierdził zgon, a prokuratura bada okoliczności zdarzenia.

Wstępne ustalenia wskazują na upadek z 8. piętra, ale szczegóły wciąż są nieznane.

Co doprowadziło do śmierci seniorki?

Przechodzień natknął się na ciało kobiety

Do zdarzenia doszło około godziny 9:30 przy ulicy Kossobuckiego w Płocku. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o kobiecie leżącej pod jednym z budynków mieszkalnych.

Na miejsce niezwłocznie skierowano policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Po przybyciu lekarz stwierdził zgon 103-letniej kobiety, informuje policja.

Dziecko wypadło z okna, zmarło w szpitalu. Tragedia przy Płockiej w Warszawie

Na miejscu pracuje prokurator

Jak przekazała "SE" podkom. Monika Jakubowska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, obecnie prowadzone są czynności z udziałem prokuratora, które mają wyjaśnić dokładne okoliczności tragedii.

Seniorka wypadła z 8. piętra?

Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia mogło dojść w wyniku upadku z 8. piętra budynku. Na tym etapie śledztwa nie są jednak znane szczegóły, które pozwoliłyby jednoznacznie określić przebieg zdarzenia.

Okoliczności śmierci seniorki będą szczegółowo badane przez odpowiednie służby.

