Szokująca śmierć w Płocku. 103-latka wypadła z 8. piętra? Pod blokiem znaleziono ciało

- Tragiczne odkrycie w Płocku: pod blokiem znaleziono ciało 103-letniej kobiety.
- Lekarz stwierdził zgon, a prokuratura bada okoliczności zdarzenia.
- Wstępne ustalenia wskazują na upadek z 8. piętra, ale szczegóły wciąż są nieznane.
- Co doprowadziło do śmierci seniorki?
Przechodzień natknął się na ciało kobiety
Do zdarzenia doszło około godziny 9:30 przy ulicy Kossobuckiego w Płocku. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o kobiecie leżącej pod jednym z budynków mieszkalnych.
Na miejsce niezwłocznie skierowano policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Po przybyciu lekarz stwierdził zgon 103-letniej kobiety, informuje policja.
Na miejscu pracuje prokurator
Jak przekazała "SE" podkom. Monika Jakubowska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, obecnie prowadzone są czynności z udziałem prokuratora, które mają wyjaśnić dokładne okoliczności tragedii.
Seniorka wypadła z 8. piętra?
Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia mogło dojść w wyniku upadku z 8. piętra budynku. Na tym etapie śledztwa nie są jednak znane szczegóły, które pozwoliłyby jednoznacznie określić przebieg zdarzenia.
Okoliczności śmierci seniorki będą szczegółowo badane przez odpowiednie służby.
Polecany artykuł: