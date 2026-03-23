Szokująca śmierć w Płocku. 103-latka wypadła z 8. piętra? Pod blokiem znaleziono ciało

Zuzanna Sekuła
2026-03-23 12:01

Tragiczne odkrycie w Płocku. W poniedziałek (23 marca) przed jednym z bloków przy ulicy Kossobuckiego znaleziono ciało 103-letniej kobiety. Na miejscu interweniowały służby, a lekarz stwierdził zgon. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Parawan policyjny, zdjęcie poglądowe

i

Autor: Marek Zieliński/Super Express zdjęcie ilustracyjne
Super Express Google News
  • Tragiczne odkrycie w Płocku: pod blokiem znaleziono ciało 103-letniej kobiety.
  • Lekarz stwierdził zgon, a prokuratura bada okoliczności zdarzenia.
  • Wstępne ustalenia wskazują na upadek z 8. piętra, ale szczegóły wciąż są nieznane.
  • Co doprowadziło do śmierci seniorki? 

Przechodzień natknął się na ciało kobiety

Do zdarzenia doszło około godziny 9:30 przy ulicy Kossobuckiego w Płocku. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o kobiecie leżącej pod jednym z budynków mieszkalnych.

Na miejsce niezwłocznie skierowano policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Po przybyciu lekarz stwierdził zgon 103-letniej kobiety, informuje policja.

Zziębnięta i zmęczona seniorka prosiła przechodniów o pomoc. Nikt nie zareagował

Na miejscu pracuje prokurator

Jak przekazała "SE" podkom. Monika Jakubowska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, obecnie prowadzone są czynności z udziałem prokuratora, które mają wyjaśnić dokładne okoliczności tragedii.

Seniorka wypadła z 8. piętra?

Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia mogło dojść w wyniku upadku z 8. piętra budynku. Na tym etapie śledztwa nie są jednak znane szczegóły, które pozwoliłyby jednoznacznie określić przebieg zdarzenia.

Okoliczności śmierci seniorki będą szczegółowo badane przez odpowiednie służby.

Sonda
Czy znasz zasady udzielania pierwszej pomocy?

Galeria zdjęć 10
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PŁOCK
ŚMIERĆ
EMERYTKA