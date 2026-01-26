Zziębnięta i zmęczona seniorka prosiła przechodniów o pomoc. Nikt nie zareagował

Zziębnięta seniorka z Mławy, niosąca ciężkie zakupy, bezskutecznie prosiła przechodniów o pomoc.

Na szczęście na jej drodze pojawili się dzielnicowi oraz strażak, którzy niezwłocznie udzielili jej wsparcia.

Jakie kroki podjęły służby, aby zapewnić seniorce długoterminową pomoc?

Mława. Starsza kobieta potrzebowała pomocy

Podczas patrolu dzielnicowi z mławskiej policji - mł. asp. Aleksandra Bardońska i mł. asp. Patryk Lisiecki - wraz z sierż. Pawłem Michalskim z zespołu ds. wykroczeń zauważyli starszą kobietę. Na oblodzonym chodniku z ogromnym wysiłkiem próbowała prowadzić rower obciążony trzema torbami z zakupami. Każdy jej krok był niepewny. Funkcjonariusze postanowili z nią porozmawiać.

Ustalili, że wyraźnie zmęczona, zziębnięta i osłabiona seniorka mieszka około dwóch kilometrów dalej. Wracała właśnie do domu powoli, zatrzymując się co jakiś czas i prosząc napotkane osoby o pomoc. Nikt jednak nie przejął się losem kobiety. Seniorka wyjaśniła funkcjonariuszom, że żyje samotnie, a zakupy robi rzadko - raz na dwa tygodnie - by ograniczyć konieczność wychodzenia z domu.

Pomocna dłoń

Funkcjonariusze nie wahali się ani chwili. „Zabezpieczyli rower, a kobietę zaprosili do radiowozu, aby mogła się ogrzać i dojść do siebie. Wsparcie okazał również strażak z Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, który pomógł w przetransportowaniu roweru i ciężkich zakupów pod dom seniorki. Dzięki wspólnemu działaniu służb kobieta bezpiecznie dotarła do miejsca zamieszkania” - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Mławie.

Mundurowi skontaktowali się również z Centrum Usług Społecznych w Mławie, przekazując informację o potrzebie objęcia starszej kobiety wsparciem w codziennych obowiązkach, w tym w robieniu zakupów. Jak przekazała mławska policja, starsza kobieta nie kryła wzruszenia. Dziękowała za okazaną życzliwość, uwagę i realną pomoc.

i Autor: KPP w Mławie/ Materiały prasowe

