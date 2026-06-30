Tajemnicza śmierć w Parku Praskim. Znaleziono ciało mężczyzny

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-30 17:44

Makabryczne odkrycie w stolicy. W poniedziałkowy wieczór na terenie warszawskiego Parku Praskiego natrafiono na zwłoki mężczyzny. Zmarły nie miał przy sobie żadnych dokumentów, teraz policjanci próbują ustalić, kim był. Ostateczną odpowiedź na pytanie, co doprowadziło do tej tragedii, ma dać sekcja zwłok.

Radiowóz policyjny na miejscu zdarzenia, tło niewyraźne. Na pierwszym planie taśma z napisem „POLICJA”, odgradzająca teren. To symbol tragedii w Parku Praskim, o której można przeczytać więcej na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI

Zwłoki mężczyzny w Parku Praskim. Służby próbują ustalić jego tożsamość

W poniedziałek, 29 czerwca wieczorem w Warszawie znaleziono zwłoki mężczyzny. Leżały na trawniku w rejonie pętli tramwajowej, tuż przy jednym z wejść do Parku Praskiego. Na ratunek było za późno, przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego mógł jedynie stwierdzić zgon. 

Sekcja zwłok wykaże przyczynę śmierci. Ciało trafiło do ZMS

Mężczyzna nie miał przy sobie dowodu osobistego ani żadnych innych rzeczy pozwalających na szybkie ustalenie jego danych. Tajemnicą pozostaje również jego wiek i pochodzenie. Decyzją prokuratora zwłoki przetransportowano do Zakładu Medycyny Sądowej. To tam odbędzie się sekcja, która ma nie tylko wskazać bezpośrednią przyczynę zgonu, ale też wykluczyć lub potwierdzić udział osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu.

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