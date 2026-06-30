Tajemnicza śmierć w Parku Praskim. Znaleziono ciało mężczyzny

Zwłoki mężczyzny w Parku Praskim. Służby próbują ustalić jego tożsamość

W poniedziałek, 29 czerwca wieczorem w Warszawie znaleziono zwłoki mężczyzny. Leżały na trawniku w rejonie pętli tramwajowej, tuż przy jednym z wejść do Parku Praskiego. Na ratunek było za późno, przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego mógł jedynie stwierdzić zgon.

Sekcja zwłok wykaże przyczynę śmierci. Ciało trafiło do ZMS

Mężczyzna nie miał przy sobie dowodu osobistego ani żadnych innych rzeczy pozwalających na szybkie ustalenie jego danych. Tajemnicą pozostaje również jego wiek i pochodzenie. Decyzją prokuratora zwłoki przetransportowano do Zakładu Medycyny Sądowej. To tam odbędzie się sekcja, która ma nie tylko wskazać bezpośrednią przyczynę zgonu, ale też wykluczyć lub potwierdzić udział osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu.

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