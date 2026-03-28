Tajemniczy obiekt pod Mińskiem Mazowieckim. Na miejscu policjanci i strażacy

Maria Hędrzak
2026-03-28 14:07

W sobotnie popołudnie, 28 marca pojawiły się doniesienia o niezidentyfikowanym obiekcie, który spadł w lesie w powiecie mińskim. Na miejscu pojawili się policjanci, a działania mundurowych zabezpiecza straż pożarna.

Niezidentyfikowany obiekt w lesie pod Mińskiem Mazowieckim

Jako pierwsza o tajemniczym obiekcie, który spadł pod Mińskiem Mazowieckim, w miejscowości Rudnik, doniosła redakcja RMF FM. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Do incydentu doszło jeszcze w godzinach przedpołudniowych.

Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim mł. bryg. Kamil Płochocki przekazał w rozmowie z warszawa.eska.pl, że strażacy zabezpieczają czynności prowadzone na miejscu przez policję. Oficer Prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim st. sierż. Paula Antolak poinformowała natomiast, że obiekt pod kątem zawartości sprawdza obecnie grupa specjalistyczna.

Zgodnie z ustaleniami RMF do tegoż obiektu miała być bowiem dołączona "paczka". Nie jest wykluczone, że chodzi o balon przemytniczy, na co mogą zresztą wskazywać zdjęcia, które znajdziecie w galerii. Polsat News podał, że drugi taki obiekt miał zostać znaleziony w powiecie sokólskim.

