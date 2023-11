i Autor: STRAŻ MIEJSKA Tajemniczy pasażer na lotnisku. Gekon z dzikiego zachodu wylądował w Warszawie

Tajemniczy pasażer na lotnisku. Gekon z Ameryki Południowej wybrał się na wycieczkę

Egzotyczny podróżnik, który przybył z Ameryki Południowej do Polski, nie uniknął uwagi pasażerów. Chociaż brakowało mu luksusów klasy turystycznej, cieszył się zapachem bananów i aromatyczną kawą, które unosiły się w miejscu, w którym "siedział". Ekopatrol, który pojawił się na lotnisku, złapał gekona i przetransportował go do warszawskiego ZOO.