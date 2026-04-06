Tak będzie wyglądać Polska za 100 lat według AI. Warszawa zmieni się nie do poznania

Warszawa przyszłości. Miasto technologii i autonomii

Według prognoz AI stolica Polski przejdzie głęboką transformację. Warszawa ma stać się w pełni „inteligentnym miastem”, w którym większość procesów będzie zarządzana automatycznie.

Transport publiczny zostanie niemal całkowicie zautomatyzowany. Na ulicach dominować będą pojazdy autonomiczne, a korki mogą stać się rzadkością dzięki systemom zarządzania ruchem opartym na analizie danych w czasie rzeczywistym. Część ruchu przeniesie się także do podziemnych tuneli oraz przestrzeni powietrznej – pojawią się taksówki dronowe.

Zmieni się również zabudowa. Warszawa ma rosnąć w górę, ale też pod ziemię. Nowoczesne wieżowce będą samowystarczalne energetycznie, wyposażone w zielone tarasy i systemy oczyszczania powietrza.

Pieniądze. Koniec gotówki i nowe formy zarabiania

AI przewiduje, że za 100 lat tradycyjna gotówka praktycznie zniknie. Zastąpią ją cyfrowe waluty – zarówno państwowe, jak i globalne.

System finansowy będzie oparty na technologii blockchain, co ma zapewnić większą przejrzystość i bezpieczeństwo transakcji. Płatności staną się niemal niewidoczne – realizowane automatycznie, np. poprzez implanty lub urządzenia noszone na ciele.

Zmieni się też rynek pracy. Wiele zawodów zostanie przejętych przez maszyny, ale pojawią się nowe:

projektanci sztucznej inteligencji

specjaliści od cyberbezpieczeństwa

inżynierowie środowiska i energii

twórcy wirtualnych światów

Dochód podstawowy może stać się standardem, zapewniając obywatelom minimalne zabezpieczenie finansowe.

Bezpieczeństwo. Nowe zagrożenia i nowe systemy ochrony

Bezpieczeństwo w przyszłości będzie opierać się głównie na technologii. Systemy monitoringu wykorzystujące AI będą analizować zachowania ludzi w czasie rzeczywistym, przewidując potencjalne zagrożenia zanim do nich dojdzie.

Z drugiej strony pojawią się nowe wyzwania:

cyberataki na infrastrukturę państwa

manipulacja informacją i deepfake’i

zagrożenia związane z autonomiczną bronią

Polska ma inwestować w rozwój cyfrowej obrony oraz współpracę międzynarodową w zakresie bezpieczeństwa technologicznego.

Energia. Koniec paliw kopalnych

Za sto lat Polska ma być niemal całkowicie niezależna od paliw kopalnych. AI wskazuje, że dominować będą:

energia słoneczna i wiatrowa

elektrownie jądrowe nowej generacji

technologie magazynowania energii

lokalne, rozproszone źródła zasilania

Budynki będą produkować własną energię, a nadwyżki trafią do sieci. Możliwe jest także wykorzystanie nowych technologii, takich jak energia fuzyjna, jeśli zostanie opanowana na szeroką skalę.

Technologia. Codzienność zdominowana przez AI

Sztuczna inteligencja stanie się integralną częścią życia. Będzie obecna w medycynie, edukacji, transporcie i administracji. Lekarze będą wspierani przez systemy diagnostyczne analizujące ogromne ilości danych. Edukacja zostanie spersonalizowana – każdy uczeń będzie uczył się w swoim tempie, przy wsparciu inteligentnych systemów.

Rozwinie się także rzeczywistość rozszerzona i wirtualna, które mogą częściowo zastąpić tradycyjne formy pracy czy rozrywki.