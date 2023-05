Zapytaliśmy sztuczną inteligencję, co się zmieni w stolicy. Odpowiedź szokuje!

Warszawa. Odpowiedź sztucznej inteligencji szokuje. Zapytaliśmy ją o dwie kwestie

W przygotowaniu naszej odpowiedzi skorzystaliśmy z darmowego narzędzia, które w ostatnim czasie podbija internet. Mowa tutaj o chatbocie opracowanym przez Opern AI, wykorzystującym model GPT i służącym do generowania odpowiedzi na określone pytania wprowadzone przez użytkownika.

Zapytaliśmy bota o dwie kwestie: jak będzie wyglądała Warszawa za 100 lat oraz o to, co można zmienić w stolicy, by żyło się w niej lepiej. Te odpowiedzi nas zszokowały! Zgadzacie się z nimi?

Warszawa za 100 lat: „Możliwe jest, że Warszawa stanie się jeszcze bardziej nowoczesnym miastem, z dominacją wysokich wieżowców i coraz bardziej zaawansowanej technologii. Być może zostaną wprowadzone innowacyjne rozwiązania, takie jak autonomiczne samochody, inteligentne domy i robotyka, co może sprawić, że miasto będzie bardziej efektywne i zrównoważone. Innym scenariuszem jest to, że Warszawa będzie próbować zminimalizować swoje oddziaływanie na środowisko, co może prowadzić do bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości. Miasto może inwestować w rozwój transportu publicznego, rowerów i pieszych, a także w energię odnawialną i zielone przestrzenie miejskie. Możliwe jest również, że Warszawa stanie się jeszcze bardziej kosmopolitycznym miastem, z mieszkańcami z różnych części świata, co może prowadzić do większej różnorodności kulturowej i społecznej. Mogą powstać nowe dzielnice, które staną się centrami różnych społeczności i kultur. Oczywiście te scenariusze to tylko spekulacje, ale w ciągu następnych 100 lat Warszawa na pewno będzie się rozwijać i zmieniać, a to, jak dokładnie będzie wyglądać, zależy od wielu czynników, takich jak polityka, ekonomia i technologia”.

Zmiany w Warszawie ku lepszemu życiu: „Istnieje wiele działań, które mogą poprawić jakość życia mieszkańców Warszawy. Oto kilka sugestii:

Poprawa transportu publicznego : Warszawa cierpi na duże problemy związane z korkami i zanieczyszczeniem powietrza, co może wpłynąć na jakość życia mieszkańców. Poprawa transportu publicznego, takiego jak autobusy, tramwaje i metro, może pomóc w zmniejszeniu korków i poprawie jakości powietrza.

: Warszawa cierpi na duże problemy związane z korkami i zanieczyszczeniem powietrza, co może wpłynąć na jakość życia mieszkańców. Poprawa transportu publicznego, takiego jak autobusy, tramwaje i metro, może pomóc w zmniejszeniu korków i poprawie jakości powietrza. Zwiększenie ilości zieleni miejskiej : Dodanie więcej parków, ogrodów i innych przestrzeni zielonych może poprawić jakość życia mieszkańców, oferując miejsca do odpoczynku, rekreacji i spotkań z rodziną i przyjaciółmi.

: Dodanie więcej parków, ogrodów i innych przestrzeni zielonych może poprawić jakość życia mieszkańców, oferując miejsca do odpoczynku, rekreacji i spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Promowanie zrównoważonego rozwoju : Inwestowanie w rozwój energii odnawialnej i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych może pomóc w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju. Można również zachęcać do korzystania z transportu publicznego i rowerów, a także do ograniczania ilości odpadów i oszczędzania wody.

: Inwestowanie w rozwój energii odnawialnej i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych może pomóc w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju. Można również zachęcać do korzystania z transportu publicznego i rowerów, a także do ograniczania ilości odpadów i oszczędzania wody. Poprawa jakości edukacji : Poprawa jakości edukacji może pomóc w rozwijaniu społeczności i zapewnieniu lepszego startu w życiu dla młodszych pokoleń. Można inwestować w szkoły i nauczycieli, a także zapewniać dostęp do różnych form edukacji, takich jak kursy online czy szkolenia zawodowe.

: Poprawa jakości edukacji może pomóc w rozwijaniu społeczności i zapewnieniu lepszego startu w życiu dla młodszych pokoleń. Można inwestować w szkoły i nauczycieli, a także zapewniać dostęp do różnych form edukacji, takich jak kursy online czy szkolenia zawodowe. Rozwój kultury i sztuki: Warszawa jest miastem bogatym w kulturę i sztukę, a rozwój tych dziedzin może pomóc w rozwoju społeczności i podniesieniu jakości życia mieszkańców. Można organizować różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, wystawy i koncerty, a także wspierać artystów i kreatywnych ludzi.

To tylko kilka sugestii, ale poprawa jakości życia mieszkańców Warszawy wymaga wielu działań i inwestycji”.