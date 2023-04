Sztuczna inteligencja i Metaversum to już nieodległa przyszłość. Czy powinniśmy się ich bać?

Warszawa. Weszli do domu, gdy właściciel spał. Zrabowali co popadnie

Wirtualny świat jest nam bliższy, niż może to się wydawać. Nowości technologiczne towarzyszą nam w wielu dziedzinach, które są nam już dobrze znane. To m.in. media społecznościowe, gry komputerowe, szeroko pojęta rozrywka, zakupy w Internecie czy bankowość internetowa. Czasem nie jesteśmy nawet świadomi tego, że to co nawet jeszcze kilka miesięcy temu było "nowe", obecnie jest już "powszechne" i już poruszamy się w wirtualnym świecie, w którym działa sztuczna inteligencja.

- Mówiąc o metaświatach, musimy zastanowić się nad formą, w jakiej my chcemy w tej przestrzeni uczestniczyć - mówi Mariusz Orzechowski z Sharp NEC Display Solutions. - Czy chcemy zakładać okulary i być w nich w swojej przestrzeni domowej, prywatnej, czy też może chcemy wybrać się do dużych przestrzeni imersyjnych, gdzie będziemy otoczeni poprzez gigantyczne ekrany LEDowe, otoczeni dźwiękiem imersyjnym i w ten sposób będziemy zanurzać się w tej wirtualnej przestrzeni.

Nowoczesne technologie dotyczą również dziedzin, z którymi nie mamy do czynienia w życiu codziennym, m.in. w przemyśle i medycynie. Dzięki ich stałemu rozwojowi wiele rzeczy staje się łatwiejszych, procesy odbywają się szybciej i często bez konieczności zaangażowania człowieka. Z jednej strony to może budzić obawy, m.in. związane z utratą pracy, z drugiej jest ogromnym ułatwieniem.

Jak tłumaczy w programie "Wieczorny Express" Miłosz Horodyski, kulturoznawca i pisarz, Metaversum jest czymś, w czym już od pewnego czasu istniejemy i funkcjonujemy.

- To jest narzędzie - dodaje prof. dr. hab. Andrzej Bednarczyk, który podkreśla, że musimy się nauczyć nim posługiwać, podobnie jak innymi narzędziami.

- Wszystko, co jest jeszcze nierozpoznane, a jest zaawansowane technologicznie, stwarza taki lęk, bo nie wiemy, co to jest - podkreśla Miłosz Horodyski, przypominając podobne obawy, które miały miejsce w czasach, gdy wynaleziono elektryczność czy maszynę parową.

Wszystko więc wskazuje na to, że wszystko to, co obecnie wydaje nam się obce, straszne i nieznane, już wkrótce stanie się codziennością, z którą będziemy musieli się oswoić, której będziemy musieli się nauczyć i w której będziemy musieli żyć.

O tym, jaka czeka nas przyszłość w świecie nowoczesnych technologii, w tym również w "metaświecie" i czy jest on rzeczywiście taki straszny jak może się niektórym wydawać, będziemy mogli przekonać się już w maju, podczas Targów Książek i Mediów Vivelo - wydarzenia, które odbędzie się na największym stadionie w Polsce. To 6 stref tematycznych, 8 tysięcy metrów kwadratowych przestrzeni wystawienniczej, setki wystawców i twórców i aż cztery dni spotkań, pokazów, warsztatów.

Targi Książki i Mediów VIVELO odbędą się w dniach 18-21 maja na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

