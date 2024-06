Tak jeszcze 20 lat temu wyglądała Warszawa. Wielka wieś czy nowoczesne miasto?

Tak wyglądała stolica Polski 20 lat temu. Zobaczcie unikalne zdjęcia w galerii!

Warszawa przez ostatnie kilkadziesiąt lat zmieniła się nie do poznania. Pewnie nie pamiętacie już dni, kiedy w okolicach ronda ONZ nie było żadnych wieżowców i drapaczy chmur. Całe miasto, nie wskazując już na poszczególne budynki, wygląda dzisiaj kompletnie inaczej.

Pamiętacie remont Krakowskiego Przedmieścia sprzed 18 lat, albo przejście podziemne, które prowadziło na Uniwersytet Warszawski? Pamiętacie dzień, w którym zlikwidowano Kupieckie Domy Towarowe, słynny bazar zlokalizowany u podnóża Pałacu Kultury i Nauki? Czy pamiętacie czasy, kiedy widok starych aut w ruchu ulicznym nie wywoływał na waszych twarzach uśmiechu?

Tak właśnie wyglądała Warszawa 20 lat temu. Była kompletnie innym miastem niż widzimy ją na co dzień.

Zabieramy was w podróż w czasie. Dzisiaj macie tę wyjątkową okazję. Zamieniamy się miejscami z bohaterami "Powrotu do przeszłości" i wracamy do roku 2000! Przygotowaliśmy dla was specjalną galerię. Zobaczycie w niej zdjęcia, a na nich stolicę polski bez szklanych wieżowców i drapaczy chmur. To będzie Warszawa goła i wpół nowoczesna.

Kiedy już spojrzycie na zdjęcia i na to, co dzisiaj mijamy na ulicy, warto również zastanowić się nad tym, jak Warszawa będzie wyglądała w 2050 roku. W związku z tym, że nikt z ludzi na całym świecie nie potrafi (jeszcze) przepowiadać przeszłości, postanowiliśmy zapytać o to sztuczną inteligencję.

− W 2050 roku Warszawa prawdopodobnie będzie miastem stawiającym na zrównoważony rozwój i ekologię. Dzięki zielonym technologiom miasto będzie pełne parków, zielonych dachów i ścian, co poprawi jakość powietrza i obniży temperaturę. Powszechnie wykorzystywane będą odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna i wiatrowa. Infrastruktura transportowa będzie znacznie rozwinięta, z rozbudowanym systemem metra, tramwajów i autobusów elektrycznych, które będą zintegrowane z autonomicznymi pojazdami oraz rowerami i skuterami elektrycznymi. Powszechne wykorzystanie autonomicznych pojazdów zmniejszy korki i poprawi bezpieczeństwo na drogach. Rozbudowana sieć ścieżek rowerowych i pieszych będzie promować aktywny tryb życia i redukować zanieczyszczenie powietrza − czytamy.

− Technologie smart city, w tym zaawansowane czujniki i analiza danych, poprawią zarządzanie zasobami i usługami, czyniąc miasto bardziej efektywnym i dostosowanym do potrzeb mieszkańców. Warszawa prawdopodobnie zobaczy również przemianę swojego krajobrazu miejskiego, z zabudową mieszającą funkcje mieszkalne, komercyjne i rekreacyjne, tworząc tętniące życiem i przyjazne społeczności. W panoramie miasta dominować będą nowoczesne budynki o innowacyjnych projektach architektonicznych, wykorzystujące zrównoważone materiały budowlane i energooszczędne systemy. Skupienie się na społeczności i jakości życia doprowadzi do tworzenia przestrzeni publicznych, które zachęcają do interakcji społecznych i działalności kulturalnej. Placówki edukacyjne i zdrowotne będą nowoczesne, korzystając z najnowszych technologii, aby zapewnić usługi na wysokim poziomie. W rezultacie Warszawa będzie dynamicznym, zrównoważonym i wysoko skomunikowanym miastem, oferującym wysoki standard życia swoim mieszkańcom − czytamy dalej.