Tak się kończy nielegalny hazard! Policjanci przejęli automaty o wartości prawie 700 tysięcy złotych

Otwock. Policja zatrzymała 5 osób i zabezpieczyła 71 automatów do gry

Działania otwockich policjantów na co dzień zajmujących się problematyką nieletnich doprowadziły do ustalenia lokalu na terenie gminy Wiązowna. Policjanci sprawdzali budynek, który od jakiegoś czasu był w zainteresowaniu otwockich funkcjonariuszy. W środku zastali 5 osób w wieku od 30 do 38 lat, którzy byli bardzo nerwowi. Nic dziwnego! Na miejscu ujawniono nielegalne automaty do gier hazardowych.

– W toku czynności procesowych otwoccy policjanci wspierani przez funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli 71 sztuk maszyn, rejestratory i gotówkę pochodzącą z tego nielegalnego procederu w kwocie bliskiej 13 tys. złotych – przekazała mł. asp. Paulina Harabin z otwockiej policji.

Jak się okazało, wszystkie maszyny warte były 684 tysiące złotych! Na nich były zainstalowane gry o charakterze losowym, prowadzone w celach komercyjnych.

Cała piątka zatrzymanych osób usłyszała zarzuty. W sprawie toczy się postępowanie karno-skarbowe pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Otwocku.

Za posiadanie nielegalnych automatów w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą kary w wysokości 100 tysięcy złotych od jednego automatu! To znaczy, że za wszystkie automaty kara może wynieść nawet 7,1 miliona złotych.

Za organizowanie gier hazardowych, poza gigantyczną grzywną, grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3.