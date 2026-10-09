Tak zmieni się ulica Żeromskiego na Bielanach po planowanej przebudowie

Wielkie zmiany na Żeromskiego. Koniec z betonem i piratami drogowymi

Ulica Żeromskiego to jedna z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych dróg w tej części stolicy. Kursują tamtędy autobusy komunikacji miejskiej, poruszają się tysiące kierowców, a także wielu rowerzystów i pieszych. Niestety obecna infrastruktura nie odpowiada współczesnym standardom. W oczy rzucają się przede wszystkim stare chodniki wykonane z betonowej kostki oraz nadmiernie zabetonowana przestrzeń.

Największym problemem ulicy jest jednak bezpieczeństwo. Szeroka, długa i prosta droga zachęca niektórych kierowców do nadmiernego wciskania gazu. Szczególnie niebezpiecznie jest na przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na wysokości ulic Płatniczej oraz Lisowskiej. W przeprowadzonym audycie bezpieczeństwa oba te punkty otrzymały bardzo niską ocenę dwa w skali od zera do pięciu. Piesi muszą tam pokonać aż cztery pasy ruchu, co stanowi ogromne zagrożenie i wymaga pilnej interwencji.

ZDM szuka projektanta. Ruszył przetarg na koncepcję nowej ulicy

Drogowcy zrobili właśnie pierwszy krok w stronę wielkich zmian. Po tym, jak wiosną warszawscy radni przyznali fundusze na ten cel, ZDM ogłosił przetarg na wykonanie wielowariantowej koncepcji projektowej. Oferty od zainteresowanych firm będą przyjmowane do 20 października. Wybrany w przetargu wykonawca otrzyma dziewięć miesięcy na opracowanie szczegółowych propozycji zmian.

Prace koncepcyjne obejmą odcinek ulicy Żeromskiego od Ronda Szwarca do Alei Reymonta, z wyłączeniem samych skrzyżowań. Dodatkowo projektant zaplanuje przebudowę chodnika oraz drogi rowerowej wzdłuż Alei Reymonta w stronę ulicy Broniewskiego po wschodniej stronie. Nowe rozwiązania mają być bezpieczne, funkcjonalne i w pełni dostosowane do lokalnych uwarunkowań oraz planów rozwoju stolicy.

Cztery warianty nowej ulicy. Jak może wyglądać Żeromskiego?

Projektanci mają przygotować cztery niezależne od siebie warianty przebudowy drogi. Każdy z nich kładzie nacisk na inne rozwiązania urbanistyczne i komunikacyjne:

Wariant pierwszy zakłada zwężenie jezdni , na przykład do jednego pasa w każdym kierunku z dodatkowymi pasami do skrętu na skrzyżowaniach. Dzięki temu uda się wygospodarować miejsce na szerokie chodniki, dwustronne drogi dla rowerów, nowe miejsca parkingowe oraz pasy wysokiej zieleni.

, na przykład do jednego pasa w każdym kierunku z dodatkowymi pasami do skrętu na skrzyżowaniach. Dzięki temu uda się wygospodarować miejsce na szerokie chodniki, dwustronne drogi dla rowerów, nowe miejsca parkingowe oraz pasy wysokiej zieleni. Wariant drugi stawia na maksymalną ilość zieleni , która stworzy naturalną barierę akustyczną chroniącą okoliczne budynki. W tym planie znajdą się też elementy uspokojenia ruchu, takie jak celowe esowanie toru jazdy czy progi wyniesione.

, która stworzy naturalną barierę akustyczną chroniącą okoliczne budynki. W tym planie znajdą się też elementy uspokojenia ruchu, takie jak celowe esowanie toru jazdy czy progi wyniesione. Wariant trzeci zostanie opracowany w ścisłej zgodności z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru bielańskiej arterii.

z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru bielańskiej arterii. Wariant czwarty zakłada wprowadzenie pasa rozdziału pomiędzy jezdniami dla przeciwnych kierunków ruchu, przy jednoczesnym dostosowaniu chodników, dróg rowerowych i okolicznej zieleni.

Inwestycja podzielona na etapy. Nowa wizytówka Bielan

Kompleksowa przebudowa tak ważnej ulicy wymaga precyzyjnego planowania, dlatego cała inwestycja została podzielona na trzy etapy. Pierwszym z nich jest właśnie tworzona koncepcja, kolejnym będzie przygotowanie właściwego projektu budowlanego, a ostatnim same prace budowlane w terenie.

Dopiero po zakończeniu fazy koncepcyjnej i projektowej poznamy ostateczny kształt zmian. Jedno jest pewne, ulica Żeromskiego zyska nowy blask, stanie się bezpieczna dla wszystkich uczestników ruchu i docelowo zamieni się w prawdziwą zieloną wizytówkę bielańskiej dzielnicy.