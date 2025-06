Spis treści

Iordanescu prowadził Rumunię na EURO

Iordanescu to interesujący szkoleniowiec, który w Rumunii ma odpowiednią pozycję. Był selekcjonerem reprezentacji Rumuii, a z CFR Cluj dwa razy cieszył się z wywalczenia tytułu oraz dwóch Pucharów Rumunii. Przed pięcioma laty pracował z nim w tym klubie Grzegorz Sandomierski. Były bramkarz Jagiellonii i reprezentacji Polski tak wspomina tego szkoleniowca.

Sandomierski: Iordanescu ma swoje zdanie

- Iordanescu ma swoje zdanie, który jasno wyraża - powiedział Grzegorz Sandomierski w rozmowie z portalem Piłka Nożna. - Na pewno nie jest osobą konfliktową. Przyszedł do nas pod koniec kampanii w europejskich pucharach, by ratować sezon w lidze. Udało mu się to, ponieważ zdobyliśmy mistrzostwo kraju. Później wygrał też drugi Superpuchar i po zakończeniu kontraktu opuścił klub - opowiadał.

Nikt nie narzekał na rumuńskiego trenera

Sandomierski ceni sobie Iordanescu i wystawia mu wysokie referencje. Zarówno jako trenerowi, a także jako człowiekowi. To może być kluczowe w pracy w warszawskim klubie, gdzie presja na sukces jest ogromna.

- Doceniam jego zarządzanie szatnią - podkreśla Sandomierski, cytowany przez portal pilkanozna.pl. - Miał dość liczną grupę zawodników, którzy byli wymagający, jeśli chodzi o grę. Nikt na niego nie narzekał. Dbał o relacje międzyludzkie. (...) Stawiał na doświadczonych piłkarzy - dodał.

Legia chce odzyskać mistrzostwo i błyszczeć w Europie

W tym sezonie Legia chce odzyskać mistrzostwo Polski po czterech latach przerwy. Ponadto kluczowa będzie zakwalifikiowanie się do fazy ligowej europejskich pucharów. Warszawski klub zaczyna walkę w Europie od I rundy eliminacji Ligi Europy. W ubiegłym sezonie zespół dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Do tego dochodzi jeszcze Puchar Polski, który w ubiegłej edycji dał Legii przepustkę do Europy, bo w PKO BP Ekstraklasie drużyna zawodziła i zajęła dopiero piąte miejsce. Czy rumuński trener podoła wyzwaniu?

Iordanescu na pomysł na futbol

- Najważniejsze są dla niego zwycięstwa i tytuły, czyli realizacja celów - tłumaczył Sandomierski. - Na pewno ma swój pomysł na futbol. Jeśli będzie mógł dobierać zawodników pod siebie, to myślę, że będzie chciał grać odważniej i dominować. Wydaje mi się, że może sprostać wymaganiom pracy w takim klubie jak Legia - zaznaczył były reprezentant Polski.

Wybór odpowiedniego trenera dla Legii Warszawa jest wymagającym zadaniem.Ostatnie tygodnie były bardzo intensywne dla dyrektora sportowego Michała Żewłakow. Po procesie selekcji i wielu spotkaniach z potencjalnymi kandydatami wybór padł na 46-letniego rumuńskiego szkoleniowca… pic.twitter.com/sYU4v9Wy3Q— Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) June 12, 2025

Legia długo pozostawała bez trenera. Jednak dyrektor sportowy Michał Żewłakow nie próżnował. Rozmawiał z kandydatami i najbardziej przekonał go Edward Iordanescu. To były selekcjoner reprezentacji Rumunii, z którą dotarł do 1/8 finału mistrzostw Europy. Jaki jest rumuński szkoleniowiec i czego się można po nim spodziewać?

