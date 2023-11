Wbiegł do klasy z nożem. 18-letni uczeń ranił 3 osoby. Wstrząsające relacje świadków

Trudno w to uwierzyć

Wróżbita Maciej w Uberze. Szalona akcja w andrzejkową noc

Andrzejki, to czas niezwykły. Tradycyjnie wieczorem odbywają się zabawy i wróżby. W tym roku specjalistę od przepowiadania przyszłości będzie można zamówić przez popularną aplikację. Uber zapewni sesję wróżbiarską podczas przejażdżki po stolicy. W stawianie tarota oraz przepowiadanie przyszłości zaangażowali się najwięksi polscy ambasadorzy ezoterycznego świata, czyli: Wróżbita Maciej, Wizjonerka Salomea, Pola Godot, Negatywnie Optymistyczny oraz Wróżbita Filip.

Z usług będzie można również skorzystać w specjalnej strefie „Uber Wróż!” w centrum miasta. Miasteczko stanie przy Pasażu Wisławy Szymborskiej i wejściu na PKP Warszawa Śródmieście. Strefa będzie czynna od godz. 15 do 21 od czwartku do soboty (29 listopada – 2 grudnia). - Chętni na spotkanie z wróżami muszą się jednak spieszyć, ponieważ liczba przejażdżek jest ograniczona. Jako pierwsza z andrzejkowej atrakcji skorzysta, znana ze swojego zamiłowania do ezoteryki, Jessica Mercedes – zapowiada biuro prasowe Ubera.