Targówek. Oboje byli ścigani przez sądy i prokuraturę. Kierowała pijana, wpadła przez głupotę

Wszystko miało miejsce o godz. 9 rano w piątek. - Policyjny patrol z Targówka zatrzymał do kontroli przy ulicy Radzymińskiej forda, którym poruszały się dwie osoby. Pojazd miał niesprawne światło, a za kierownicą siedziała kobieta podobna do sprawczyni kradzieży z drogerii na terenie Targówka – wyjaśnia kom. Paulina Onyszko. Po zatrzymaniu mundurowi sprawdzili kobietę i jej pasażera w bazie. - 30-latka miała dwa zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydane przez Sądy Rejonowe dla Warszawy Pragi Południe oraz Wołomina, które zabraniały jej kierowania do końca 2024 roku. Do tego była poszukiwana celem ustalenia miejsca pobytu do celów prawnych przez Prokuraturę Rejonową w Wołominie, a także przez policjantów z komisariatu przy ulicy Chodeckiej jako podejrzana w sprawie kradzieży. Od kobiety policjanci wyczuli też zapach alkoholu. Alkomat potwierdził, że 30-latka była nietrzeźwa – opisuje zajście kom. Onyszko.

36-latek miał zasądzony wyrok za niepłacenie alimentów. Funkcjonariusze przedstawili 30-latce zarzuty za kierowanie fordem w stanie nietrzeźwości i mimo orzeczonych zakazów prowadzenia pojazdów oraz kradzieży. Za te przestępstwa kobiecie może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.