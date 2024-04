Tata zaginionego Krzyśka eksploruje dno Wisły. Wyłowił z wody szokujące rzeczy!

Przecieraliśmy oczy ze zdumienia, gdy zobaczyliśmy, kto wsiadł do tramwaju w Warszawie! "Królowa"

− W rzece odnaleziono ciało − ta wiadomość zawsze wzbudza emocje. Taki komunikat w ciągu ostatnich miesięcy słyszeliśmy kilkukrotnie. Pierwszy raz w niedzielę (17 marca), kiedy to Grupa Specjalna Płetwonurków RP odnalazła zwłoki młodego mężczyzny w wodzie. Jej członkowie prowadzili poszukiwania na Wiśle na prośbę dwóch rodzin: Krzysztofa Dymińskiego − którego poszukiwania trwają od 27 maja 2023 roku, jak i Klaudii Czaińskiej, która zaginęła 2 stycznia 2024 roku. Drugi raz – 23 marca, kiedy to w rzece odnaleziono poszukiwanego od dwóch miesięcy 34-letniego Damiana G. Mężczyzny, który pod koniec stycznia wyszedł z pracy i od tamtej pory nikt go nie widział. − Otrzymaliśmy zgłoszenie o znalezieniu zwłok w Wiśle niedaleko mostu Północnego − skomentował krótko Jacek Wiśniewski z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Poszukiwanego 34-letniego Damiana odnalazł tata Krzyśka

Ciało Damiana z Wisły odnalazł tata zaginionego 16-letniego Krzyśka. Wyręczył w tym policję, która takich poszukiwań na rzece nie prowadzi. Rodzina nastolatka postanowiła pójść krok dalej. Na stronie internetowej „dyminski.pl” będzie udostępniać wybrane informacje oraz zdjęcia rzeczy, które odnaleziono w rzece.

− Być może któraś z tych rzeczy należała do osoby zaginionej. Może ktoś rozpozna elementy ubioru i pozwoli to na rozwiązanie kolejnych zaginięć (wierzę że tym razem szczęśliwe). […] W trakcie poszukiwań zwracamy uwagę na inne osoby zaginione (kilka rodzin przekazało nam informacje o szczegółach ubioru oraz kluczowe daty i miejsca) − czytamy w poście opublikowanym w mediach społecznościowych.

Zdjęcia możecie zobaczyć tutaj oraz w naszej galerii dołączonej do tekstu. Wszystkie opisy, informacje znajdują się na stronie „dyminski.pl”.

