Tego nie uczą w szkole! Michał Wójcik odkrywa prawdziwą historię Warszawy podczas II Wojny Światowej

Dziennikarz Michał Wójcik odkrywa prawdziwą historię Warszawy podczas II wojny światowej

Gościem najnowszej Melliny jest dziennikarz Michał Wójcik, autor wielu książek historycznych. W rozmowie z Marcinem Mellerem opowiada m.in. o swojej publikacji “Miasto Szpiegów”. Odkrywa w niej prawdziwą historię Warszawy podczas II wojny światowej, o której nie uczą na lekcjach historii w szkołach!

Opowiada o działaniach tajnych agentów i konfidentów, którzy działali na terenie Warszawy podczas IIWŚ. „Historycy szacują, że w trakcie II wojny światowej Gestapo miało 50-100 tysięcy konfidentów, tajnych współpracowników, agentów w skali Polski, i to są ci Polacy. Teraz zadajmy sobie pytanie, ilu było sowieckich agentów? Jednego znamy: Kapitan Kloss. I nie ma żadnego innego nazwiska. Być może jest ich drugie tyle” - mówi Michał Wójcik w „Mellinie”.

Dlaczego tyle osób tak chętnie "trudniło się" szpiegostwem? Odpowiedź nikogo chyba nie zaskoczy. „Kasa. Kasa to jest paliwo podziemia. Dla kasy są w stanie zrobić wszystko. Informacje się sprzedaje podziemiu. Informacje się sprzedaje Niemcom. Informacje się sprzedaje agenturze komunistycznej” - tłumaczy dziennikarz.

Akcja pod Arsenałem - inaczej niż w podręcznikach i lekturach szkolnych!

Michał Wójcik w rozmowie w „Mellinie” opowiada m.in. o słynnej Akcji pod Arsenałem. Jak mówi, wśród uwolnionych wówczas z więźniarki osób, oprócz Jana Bytnara "Rudego", był tajny agent Gestapo! Na pytanie Marcina Mellera „jaka była skala inwigilacji Armii Krajowej przez Niemców”, odpowiada wprost: „Moim zdaniem duża”.

Jak tłumaczy, prawda o Polskim Państwie Podziemnym różni się od tej, która znamy z podręczników. Tu bycie szlachetnym, często kończyło się kiedy zapadała noc. Jak naprawdę wyglądała wojna szpiegów w okupowanej Warszawie? O tym w najnowszej Mellinie Eski ROCK.