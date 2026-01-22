Tego nie uczą w szkole! Michał Wójcik odkrywa prawdziwą historię Warszawy podczas II wojny światowej

Alicja Franczuk
2026-01-22 14:53

Gościem najnowszego odcinka talk show "Mellina" Eski ROCK jest dziennikarz Michał Wójcik. Autor wielu książek historycznych w rozmowie z Marcinem Mellerem opowiada m.in. o swojej publikacji “Miasto Szpiegów”, gdzie odkrywa prawdziwą historię Warszawy podczas II wojny światowej. Wójcik ujawnia prawdę, o której nie mówi się na lekcjach historii! Szczegóły w artykule.

Autor: Wikimedia, Karol Porwich// East News
Dziennikarz Michał Wójcik odkrywa prawdziwą historię Warszawy podczas II wojny światowej

Gościem najnowszej Melliny jest dziennikarz Michał Wójcik, autor wielu książek historycznych. W rozmowie z Marcinem Mellerem opowiada m.in. o swojej publikacji “Miasto Szpiegów”. Odkrywa w niej prawdziwą historię Warszawy podczas II wojny światowej, o której nie uczą na lekcjach historii w szkołach!

Opowiada o działaniach tajnych agentów i konfidentów, którzy działali na terenie Warszawy podczas IIWŚ. „Historycy szacują, że w trakcie II wojny światowej Gestapo miało 50-100 tysięcy konfidentów, tajnych współpracowników, agentów w skali Polski, i to są ci Polacy. Teraz zadajmy sobie pytanie, ilu było sowieckich agentów? Jednego znamy: Kapitan Kloss. I nie ma żadnego innego nazwiska. Być może jest ich drugie tyle” - mówi Michał Wójcik w „Mellinie”.

Dlaczego tyle osób tak chętnie "trudniło się" szpiegostwem? Odpowiedź nikogo chyba nie zaskoczy. „Kasa. Kasa to jest paliwo podziemia. Dla kasy są w stanie zrobić wszystko. Informacje się sprzedaje podziemiu. Informacje się sprzedaje Niemcom. Informacje się sprzedaje agenturze komunistycznej” - tłumaczy dziennikarz.

Michał Wójcik: Szpiedzy w okupowanej Warszawie. Tego nie powiedzą na lekcjach historii | Mellina

Akcja pod Arsenałem - inaczej niż w podręcznikach i lekturach szkolnych!

Michał Wójcik w rozmowie w „Mellinie” opowiada m.in. o słynnej Akcji pod Arsenałem. Jak mówi, wśród uwolnionych wówczas z więźniarki osób, oprócz Jana Bytnara "Rudego", był tajny agent Gestapo! Na pytanie Marcina Mellera „jaka była skala inwigilacji Armii Krajowej przez Niemców”, odpowiada wprost: „Moim zdaniem duża”.

Jak tłumaczy, prawda o Polskim Państwie Podziemnym różni się od tej, która znamy z podręczników. Tu bycie szlachetnym, często kończyło się kiedy zapadała noc. Jak naprawdę wyglądała wojna szpiegów w okupowanej Warszawie? O tym w najnowszej Mellinie Eski ROCK.

