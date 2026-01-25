Telefon powiadomił operatora 112 o wypadku. W roztrzaskanym aucie pijana 18-latka

Telefon z włączoną funkcją wykrywania wypadków powiadomił operatora 112 o groźnym zdarzeniu, do którego w Okopach (pow. sochaczewski). 18-latka straciła panowanie nad autem i gruchnęła w przydrożne drzewo. Jak się okazało, młoda kobieta była kompletnie pijana.

Autor: KPP w Sochaczewie/ Materiały prasowe
  • W Okopach (pow. sochaczewski) telefon z funkcją wykrywania wypadków powiadomił służby o groźnym zdarzeniu.
  • 18-latka, mająca prawo jazdy zaledwie pół roku, uderzyła autem w drzewo, będąc kompletnie pijaną.
  • Jakie konsekwencje czekają młodą kobietę za jazdę pod wpływem i posiadanie narkotyków?

Telefon sam wezwał pomoc

O wypadku w Okopach (pow. sochaczewski) operatora numeru alarmowego 112 powiadomił telefon, który miał włączoną funkcję wykrywania wypadków. Natychmiast skierowano tam patrol policji. - Na miejscu okazało się, że 18-letnia mieszkanka powiatu sochaczewskiego straciła panowanie nad pojazdem marki Skoda Fabia i uderzyła w drzewo - przekazała st. asp. Agnieszka Dzik z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Była pijana, prawko miała od pół roku

Badanie trzeźwości młodej kobiety wykazało, że była kompletnie pijana. Wydmuchała ponad 1,5 promila alkoholu! Co więcej, w trakcie dalszych czynności funkcjonariusze znaleźli przy niej marihuanę. 18-latka została zatrzymana.

Policjanci zatrzymali jej też prawo jazdy, które posiadała zaledwie od pół roku. - Jak wytrzeźwiała, usłyszała zarzuty dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz posiadania środków odurzających. Obydwa przestępstwa są zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności - poinformowała st. asp. Agnieszka Dzik.

