To będzie prawdziwa "Dalej Jazda! 2". Małgorzata Rożniatowska rusza w trasę po Polsce i zaprasza do wspólnej zabawy

„Dalej Jazda! 2” - Spotkania z aktorami i rozmowy o szczęściu

Film „Dalej Jazda! 2” jeszcze przed swoją kinową premierą wyrusza w drogę – i to dosłownie. Jazdobus, czyli specjalna trasa promująca kontynuację jednego z największych polskich hitów ostatnich lat, odwiedzi kilka miast w Polsce, zapraszając widzów do spotkań z twórcami, rozmów o szczęściu oraz wspólnego przeżywania filmowych emocji.

Projekt łączy kino, bezpośredni kontakt z artystami oraz warsztaty poświęcone dobrostanowi psychicznemu. W programie znalazły się bezpłatne projekcje pierwszej części „Dalej Jazda!”, spotkania z aktorami, reżyserem i producentką, autografy oraz warsztat „Szczęście bez miary”, prowadzony przez psycholożkę Ewę Krawczyńską. Rozmowy – zgodnie z duchem filmu – mają charakter merytoryczny, ale prowadzone są z dystansem i humorem.

Jazdobus w trasie – gdzie odbędą się spotkania z aktorami i twórcami „Dalej Jazda! 2”?

Styczniowa trasa Jazdobusa obejmuje cztery miasta, w których zaplanowano otwarte wydarzenia dla mieszkańców i gości:

Ciechocinek – 26 stycznia 2026 r. - Kino Zdrój, ul. Żelazna 5 Warsztat „Szczęście bez miary”, projekcja filmu „Dalej Jazda!” (cz. 1) oraz spotkanie z twórcami

Kołobrzeg – 27 stycznia 2026 r. - Regionalne Centrum Kultury / Kino Wybrzeże Spotkanie warsztatowe, projekcja filmu i rozmowa z aktorami oraz twórcami

Nałęczów – 28–29 stycznia 2026 r. - Nałęczowski Ośrodek Kultury Dwudniowe wydarzenie obejmujące warsztat psychologiczny, spotkania z twórcami i projekcje filmu

Busko-Zdrój – 30 stycznia 2026 r. - Buskie Samorządowe Centrum Kultury Finał styczniowej trasy – warsztat, pokaz filmu i spotkanie z obsadą

Wszystkie wydarzenia w ramach trasy są bezpłatne, a na uczestników czekają autografy oraz pamiątkowe upominki.

O czym opowiada „Dalej Jazda! 2”?

Trasa Jazdobusa jest jednocześnie zapowiedzią premiery „Dalej Jazda! 2”, filmu, który rozwija historię znaną widzom z pierwszej części. Po sukcesie frekwencyjnym – ponad pół miliona widzów w kinach – twórcy wracają z opowieścią jeszcze bardziej emocjonalną, bogatszą w nowe wątki i postacie.

Druga część filmu kontynuuje losy rodziny Gugulaków. Józiek i Ela przygotowują się do ślubu, co prowadzi do serii zabawnych i wzruszających wydarzeń. Antoni Kryska zakochuje się w pani Danusi (Maria Winiarska), Józek musi wziąć ślub z błogosławieństwem Proboszcza (Cezary Pazura), a Barbara decyduje się na remont i wynajmuje ekipę nadzorowaną przez Rafała (Sebastian Stankiewicz).

Film pokazuje, że miłość, przyjaźń i rodzina okazują się ważniejsze niż wszystkie przeciwności, a życie – jak wskazuje tytuł – po prostu jedzie dalej.

Nowi bohaterowie, nowe emocje

Druga część filmu otwiera się na nowe postacie, które wnoszą świeżą energię i zupełnie nowe źródła komizmu. Ich obecność staje się dla głównych bohaterów impulsem do refleksji nad sobą, relacjami i tym, czego tak naprawdę oczekują od życia.

Nowy zwiastun „Dalej Jazda! 2” zapowiada historię, która odważniej balansuje między inteligentną komedią a poruszającą opowieścią o bliskości, rodzinie i potrzebie bycia wysłuchanym. To film, który pokazuje, że życie – podobnie jak jazda – nie zawsze jest proste, ale zawsze warte przeżycia.

Patronem trasy Jazdobusa jest sieć aptek franczyzowych Dr. Max.

„Dalej Jazda! 2” od 6 lutego 2026 w kinach w całej Polsce!