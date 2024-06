To nagranie z Warszawy wywołało oburzenie. Młoda kobieta słysząc modlitwę pokazała krocze

Warszawa. Kobieta na widok manifestacji pokazała krocze

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z Warszawy, które wywołało niemałe oburzenie. Do zdarzenia miało dojść w sobotę, 22 czerwca, w dzień kolejnego marszu równości. Dwie młode kobiety podczas spaceru zauważyły kontrmanifestację Fundacji Życie i Rodzina. Czytaj dalej pod wideo.

Hasła na banerach i modlitwa miały sprowokować je do wulgarnego zachowania. Jedna z kobiet zaczęła wypinać ciało w wyzywających pozach i klepać się po pośladkach, po czym wskoczyła na murek i rozłożyła nogi, pokazując zebranym swoje krocze. Druga z nich nagrała zajście.

"Zero godności. Zero szacunku do samej siebie i do innych" - grzmią internauci. "Na dźwięki modlitwy musicie pokazywać swoje krocza?" - pytają.

Do dyskusji wtrącił się aktywista Bart Staszewski. "Kontrmanifestacja religijna skierowana była na bulwary wiślane i miasteczko równości. Ciągle modlitwy po polsku i łacinie budziły różne uczucia :)" - napisał.