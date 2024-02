To najbardziej hardkorowa oferta pracy na świecie? Szukają kilku specjalistów, trzeba się spieszyć

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać poprzez dedykowany formularz, dostępny na stronie internetowej. Termin składania aplikacji mija już 23 lutego 2024 roku, więc nie zwlekajcie z podjęciem pierwszego kroku ku niezwykłej przygodzie! Został wam ostatni dzień na zgłoszenia!

Pracodawca zaznacza jednak, że skontaktuje się jedynie z wybranymi kandydatami, którzy będą mieli okazję dołączyć do elitarnej grupy pracowników stacji.

Już dzisiaj wiemy, że każdy z uczestników wyprawy będzie pełnił kluczową rolę, przyczyniając się do funkcjonowania stacji przez cały rok lub w jedynie okresie letnim, w zależności od przypisanej grupy.

Grupa zimująca: Grupa pracująca przez cały rok. Składa się z profesjonalistów o różnorodnych umiejętnościach. To między innymi: kierownik wyprawy, energetyk, elektryk, czy mechanik maszyn budowlanych, administrator systemów IT, elektronik, lekarz, operator łodzi. Zimujący to nie tylko pracownicy, to zgrany zespół 8-10 osób, który jest gotowy na wyzwania w ekstremalnym środowisku.

Grupa letnia: Pracująca od listopada do końca marca. W skład tej grupy wchodzi: szef kuchni, pomoc kuchenna, obserwator ds. gatunków obcych i antropopresji, operator PTS czy nawet bosman. Jednak każda rola jest kluczowa dla harmonijnego funkcjonowania stacji w danym okresie.

− Nabór na pracowników Stacji prowadzony jest co roku. Rekrutacja na wyprawę rozpoczyna się w styczniu-lutym ogłoszeniem o naborze. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się przeważnie w marcu i kwietniu. W maju wybrani kandydaci przechodzą badania lekarskie. Miesiące czerwiec-wrzesień poświęcone są na przygotowania do wyprawy. W tym czasie odbywają się także szkolenia grupowe i indywidualne. Wyprawa wyrusza na Stację jesienią − czytamy na stronie, gdzie umieszczono informacje o rekrutacji.

Więcej informacji przeczytacie pod tym adresem.

