To najstarsze miejscowości na Mazowszu. Jedna z nich powstała jeszcze przed Krakowem

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Marta Kowalska
2025-10-21 13:15

Mazowsze skrywa w sobie prawdziwe historyczne perełki, które nieraz zaskakują nawet mieszkańców regionu. Choć myśląc o województwie mazowieckim od razu przychodzi nam na myśl Warszawa, to wiele mazowieckich miast ma za sobą wieki historii i niejednokrotnie są starsze od stolicy. Jedno z nich zyskało prawa miejskie jeszcze przed Krakowem.

Mazowsze kryje w sobie prawdziwe historyczne perełki, które zaskakują nawet mieszkańców regionu. Myśląc o województwie mazowieckim, od razu przychodzi na myśl Warszawa – stolica Polski i największa aglomeracja w kraju. Jednak wiele mazowieckich miast może pochwalić się wiekami historii i prawami miejskimi nadanymi znacznie wcześniej niż stolicy.

Najstarszym i najbardziej znaczącym historycznie miastem regionu jest Płock – prawa miejskie uzyskał już w 1237 roku, czyli około 20 lat przed Krakowem! Płock, położony nad Wisłą, przez stulecia pełnił funkcję stolicy Mazowsza i siedziby książąt mazowieckich. Jego zabytkowe centrum, gotyckie i renesansowe budowle oraz katedra z grobami książąt mazowieckich przypominają o bogatej przeszłości miasta.

Na Mazowszu nie brakuje też innych miejscowości o wielowiekowej tradycji. Pułtusk, zwany „mazowiecką Wenecją”, szczyci się najdłuższym rynkiem w Europie – mierzącym aż 400 metrów. Historia miasta sięga średniowiecza, a liczne kościoły i klasztory przypominają o znaczeniu religijnym i kulturalnym tego grodu.

Ciechanów to kolejny ważny punkt na mapie Mazowsza. Już w XIII wieku był strategicznym grodem nad rzeką Łydynią, a dziś możemy podziwiać ruiny średniowiecznego zamku książąt mazowieckich. Czersk, malowniczo położony nad Wisłą, także może pochwalić się ruinami warowni, będącej niegdyś kluczowym punktem obronnym Mazowsza. 

Zajrzyj do naszej galerii i przekonaj się, które jeszcze miejscowości w województwie mazowieckim są najstarsze.

Mazowsze to więc nie tylko nowoczesna stolica, centra handlowe i aglomeracja, ale też region pełen miejsc pamiętających średniowiecze. Spacer ulicami Płocka, Pułtuska, Ciechanowa czy Czerska to prawdziwa podróż w czasie. Te miasta kryją w sobie nie tylko architekturę, ale też legendy, lokalne tradycje i historie dawnych mieszkańców. Każda z miejscowości – duża czy mała – opowiada własną, niepowtarzalną historię, która wciąż czeka, aby ją odkryć. 

Płock
8 zdjęć
