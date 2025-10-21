To najstarsze miejscowości na Mazowszu. Jedna z nich powstała jeszcze przed Krakowem

Mazowsze kryje w sobie prawdziwe historyczne perełki, które zaskakują nawet mieszkańców regionu. Myśląc o województwie mazowieckim, od razu przychodzi na myśl Warszawa – stolica Polski i największa aglomeracja w kraju. Jednak wiele mazowieckich miast może pochwalić się wiekami historii i prawami miejskimi nadanymi znacznie wcześniej niż stolicy.

Najstarszym i najbardziej znaczącym historycznie miastem regionu jest Płock – prawa miejskie uzyskał już w 1237 roku, czyli około 20 lat przed Krakowem! Płock, położony nad Wisłą, przez stulecia pełnił funkcję stolicy Mazowsza i siedziby książąt mazowieckich. Jego zabytkowe centrum, gotyckie i renesansowe budowle oraz katedra z grobami książąt mazowieckich przypominają o bogatej przeszłości miasta.

Na Mazowszu nie brakuje też innych miejscowości o wielowiekowej tradycji. Pułtusk, zwany „mazowiecką Wenecją”, szczyci się najdłuższym rynkiem w Europie – mierzącym aż 400 metrów. Historia miasta sięga średniowiecza, a liczne kościoły i klasztory przypominają o znaczeniu religijnym i kulturalnym tego grodu.

Ciechanów to kolejny ważny punkt na mapie Mazowsza. Już w XIII wieku był strategicznym grodem nad rzeką Łydynią, a dziś możemy podziwiać ruiny średniowiecznego zamku książąt mazowieckich. Czersk, malowniczo położony nad Wisłą, także może pochwalić się ruinami warowni, będącej niegdyś kluczowym punktem obronnym Mazowsza.

Mazowsze to więc nie tylko nowoczesna stolica, centra handlowe i aglomeracja, ale też region pełen miejsc pamiętających średniowiecze. Spacer ulicami Płocka, Pułtuska, Ciechanowa czy Czerska to prawdziwa podróż w czasie. Te miasta kryją w sobie nie tylko architekturę, ale też legendy, lokalne tradycje i historie dawnych mieszkańców. Każda z miejscowości – duża czy mała – opowiada własną, niepowtarzalną historię, która wciąż czeka, aby ją odkryć.