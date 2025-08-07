Magazyn "Wspólnota" opublikował ranking najbogatszych miast na Mazowszu, ujawniając liderów finansowych regionu.

Ranking wskazuje miasta z najwyższymi dochodami per capita, a wśród nich są niespodzianki.

Warszawa dominuje, ale które mniejsze ośrodki znalazły się w czołówce? Sprawdź pełne zestawienie.

Ranking najbogatszych polskich samorządów

Mazowsze to nie tylko Warszawa - to także dziesiątki dynamicznie rozwijających się miast, które skutecznie przyciągają inwestycje i dbają o lokalne finanse. W lipcu magazyn "Wspólnota" opublikował ranking zamożności samorządów, wskazując tym samym, które miejscowości województwa mazowieckiego osiągnęły najwyższe dochody w przeliczeniu na mieszkańca. W zestawieniu nie zabrakło oczywistych liderów, jak stolica czy Płock, ale pojawiły się też mniejsze, często niedoceniane ośrodki, które dziś należą do czołówki najbardziej zamożnych w Polsce.

TOP 10 najbogatszych miast woj. mazowieckiego. Dane z rankingu "Wspólnoty"

Dzięki najnowszemu rankingu magazynu "Wspólnota" dowiadujemy się, które miasta w województwie mazowieckim są najzamożniejsze. Oczywiście - jak można się domyślać - pierwsze miejsce należy do Warszawy. Stolica Polski może pochwalić się dochodem per capita za 2024 rok na poziomie 12699,84 zł. Jak przedstawia się dalsza część rankingu? W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełne zestawienie.

Najzamożniejsze miasta w woj. mazowieckim

Dlaczego Warszawa jest najzamożniejszym miastem Mazowsza?

Nie jest zaskoczeniem, że Warszawa ponownie znalazła się na szczycie zestawienia. Stolica Polski to nie tylko centrum administracyjne i polityczne kraju, ale przede wszystkim największy ośrodek gospodarczy, biznesowy i finansowy. To tutaj swoje siedziby mają największe krajowe i międzynarodowe firmy, banki, korporacje, instytucje kultury oraz uczelnie wyższe.

Dochody miasta z podatków CIT i PIT, a także z opłat lokalnych i działalności gospodarczej, są wielokrotnie wyższe niż w pozostałych gminach. Ogromne inwestycje infrastrukturalne i deweloperskie, wysoka aktywność mieszkańców na rynku pracy, a także rosnące wpływy z turystyki sprawiają, że Warszawa od lat utrzymuje swoją finansową dominację nie tylko na Mazowszu, ale i w całej Polsce.