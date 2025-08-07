TOP 10 najbogatszych miast woj. mazowieckiego. Liderzy rankingu zaskakują

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-08-07 3:01

Które miasta województwa mazowieckiego są najbogatsze? Najnowszy ranking magazynu "Wspólnota" ujawnia finansowych liderów regionu. Na liście nie brakuje niespodzianek, bowiem nie tylko Warszawa może poszczycić się grubym portfelem. Poznajcie 10 najzamożniejszych miast Mazowsza.

Super Express Google News
  • Magazyn "Wspólnota" opublikował ranking najbogatszych miast na Mazowszu, ujawniając liderów finansowych regionu.
  • Ranking wskazuje miasta z najwyższymi dochodami per capita, a wśród nich są niespodzianki.
  • Warszawa dominuje, ale które mniejsze ośrodki znalazły się w czołówce? Sprawdź pełne zestawienie.

Ranking najbogatszych polskich samorządów

Mazowsze to nie tylko Warszawa - to także dziesiątki dynamicznie rozwijających się miast, które skutecznie przyciągają inwestycje i dbają o lokalne finanse. W lipcu magazyn "Wspólnota" opublikował ranking zamożności samorządów, wskazując tym samym, które miejscowości województwa mazowieckiego osiągnęły najwyższe dochody w przeliczeniu na mieszkańca. W zestawieniu nie zabrakło oczywistych liderów, jak stolica czy Płock, ale pojawiły się też mniejsze, często niedoceniane ośrodki, które dziś należą do czołówki najbardziej zamożnych w Polsce.

Polecany artykuł:

To najbogatsze miasta w Polsce. Zamożność tych metropolii robi wrażenie

TOP 10 najbogatszych miast woj. mazowieckiego. Dane z rankingu "Wspólnoty"

Dzięki najnowszemu rankingu magazynu "Wspólnota" dowiadujemy się, które miasta w województwie mazowieckim są najzamożniejsze. Oczywiście - jak można się domyślać - pierwsze miejsce należy do Warszawy. Stolica Polski może pochwalić się dochodem per capita za 2024 rok na poziomie 12699,84 zł. Jak przedstawia się dalsza część rankingu? W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełne zestawienie.

Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

Najzamożniejsze miasta w woj. mazowieckim

Najzamożniejsze miasta w woj. mazowieckim
10 zdjęć

Dlaczego Warszawa jest najzamożniejszym miastem Mazowsza?

Nie jest zaskoczeniem, że Warszawa ponownie znalazła się na szczycie zestawienia. Stolica Polski to nie tylko centrum administracyjne i polityczne kraju, ale przede wszystkim największy ośrodek gospodarczy, biznesowy i finansowy. To tutaj swoje siedziby mają największe krajowe i międzynarodowe firmy, banki, korporacje, instytucje kultury oraz uczelnie wyższe.

Dochody miasta z podatków CIT i PIT, a także z opłat lokalnych i działalności gospodarczej, są wielokrotnie wyższe niż w pozostałych gminach. Ogromne inwestycje infrastrukturalne i deweloperskie, wysoka aktywność mieszkańców na rynku pracy, a także rosnące wpływy z turystyki sprawiają, że Warszawa od lat utrzymuje swoją finansową dominację nie tylko na Mazowszu, ale i w całej Polsce.

Sonda
Warszawa czy Kraków - które miasto jest lepszym miejscem do życia?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RANKING