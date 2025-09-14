To najstarszy hipopotam nilowy w Polsce! Dostojna Pelagia obchodzi 40. urodziny

Hipopotamica Pelagia obchodzi 40. urodziny

Dostojna dama Pelagia przyszła na świat w 1985 roku we wrocławskim zoo. Następnie wyprowadziła się do Paryża, gdzie spędziła aż 24 lata. W 2011 roku powróciła z emigracji. We Francji zasmakowało jej wielkomiejskie życie, więc wybór nowego lokum naturalnie padł na Warszawę.

Urodzinowe atrakcje w ZOO

Z okazji 40. urodzin Pelagii, Warszawskie ZOO przygotowało specjalny program. Impreza odbędzie się w piątek, 19 września, o godzinie 12 w Hipopotamiarni.

„Wieku absolutnie nie wypominamy, ale nie możemy nie wspomnieć, że przed Wami najstarszy hipopotam nilowy w Polsce... Pelagia! Pelagia, która już w piątek 19 września skończy 40 lat. Z tej okazji robimy imprezę urodzinową i zapraszamy Was serdecznie wraz z Opiekunami 19 września na godz. 12:00 do Hipopotamiarni na wspólne świętowanie okrągłych urodzin naszej uroczej hipopotamicy” - czytamy w komunikacie ZOO.

W programie między innymi:

ciekawostki o hipopotamach i rozmowy z opiekunami,

pokazowe karmienie Pelagii,

wystawa zdjęć Pelagii,

konkursy z nagrodami.

Wielkie święto w warszawskim ZOO. Hipopotamica Pelagia świętowała 37. urodziny

Podaruj prezent Pelagii!

Do 21 września można przynosić kartki urodzinowe dla Pelagii. Zostaną one umieszczone w specjalnym koszu w Hipopotamiarni, a następnie zaprezentowane na wystawie. Można również podarować hipopotamicy musy i przeciery owocowe w tubkach. Ważne, aby były to produkty bez dodatku cukru.

„Przygotujcie kartkę urodzinową dla Pelagii! Do 21 września w Hipopotamiarni znajduje się specjalny kosz wiklinowy na laurki dla Pelagii. Z Waszych kartek zrobimy wystawę w Hipopotamiarni! W ramach prezentu urodzinowego również do 21 września możecie podarować Pelagii musy/przeciery owocowe w tubkach. Ważne, żeby składały się z samych składników roślinnych bez dodatku cukru, itp. (inaczej zjedzą je Opiekunowie). Musy posłużą nam jako nagroda w treningach, które pozwalają nam monitorować stan zdrowia naszej seniorki. 🎁 Prezenty możecie wrzucać do kosza wiklinowego, który znajdziecie w Hipopotamiarni” - informuje Warszawskie ZOO.