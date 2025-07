To oni walczyli z pożarem w Ząbkach! Słowa bohaterów wyciskają łzy

Pożar w Ząbkach. Wzruszające słowa strażaków ochotników

W czwartek po godzinie 19 w Ząbkach wybuchł gigantyczny pożar, który doszczętnie zniszczył ponad 200 mieszkań! Ogień błyskawicznie rozprzestrzenił się na poddaszu jednego z budynków przy ulicy Powstańców. Mieszkańcy w popłochu opuszczali swoje domy, a nad miastem unosił się gęsty dym, widoczny nawet z Warszawy. Sytuacja była na tyle poważna, że wysłano alert RCB z apelem o zamknięcie okien i pozostanie w domach.

Liczne zastępy straży pożarnej całą noc walczyły z żywiołem. Ochotnicza Straż Pożarna w Ząbkach opublikowała wzruszający wpis na swoim profilu, opisując dramatyczne chwile i solidarność z poszkodowanymi:

"Wróciliśmy z osiedla Kopernika. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Każdy z nas dał z siebie tyle, ile miał sił. Teraz wracamy do swoich domów, do swoich łóżek – i choć to daje chwilę ulgi, to nie potrafimy się z tego cieszyć w pełni. Myśli ciągle są z tymi, którzy tej nocy stracili wszystko. Domy, bezpieczeństwo, poczucie normalności. Jesteśmy z Wami. Pamiętamy o Was i będziemy tam, gdzie trzeba, tak długo jak będzie trzeba".

Te słowa pokazują ogromne poświęcenie i empatię strażaków, którzy ryzykując własnym życiem, walczyli o bezpieczeństwo mieszkańców Ząbek. Dziękujemy!

Braterstwo służby w akcji

W dalszej części wpisu OSP Ząbki podkreśla profesjonalizm i współpracę z innymi jednostkami:

„Dziękujemy wszystkim jednostkom z powiatu mazowieckiego za pełen profesjonalizm, skupienie i grę zespołową. W takich chwilach naprawdę czuć, czym jest braterstwo służby".

Pożar w Ząbkach to ogromna tragedia dla setek ludzi, którzy w jednej chwili stracili swoje domy i dobytek. Ich życie zmieniło się nieodwracalnie. Potrzebują teraz wsparcia i pomocy, aby móc stanąć na nogi i zacząć wszystko od nowa.

Na miejscu tragedii wciąż pracują zastępy, które przeszukują pogorzelisko i pilnują, by nie doszło do ponownego zapłonu.

