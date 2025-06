Spis treści

Dyrektor i wiceprezes powitają Iordanescu w Legii

Rumun ostatni pracował przed rokiem. Był wtedy selekcjonerem reprezentacji Rumunii, z którą osiągnął sukces w postaci awansu do 1/8 finału mistrzostw Europy. Później pozostawał bez pracy, aż porozumiał się z Legią. Podczas prezentacji Iordanescu obecni będą dyrektor sportowy Michał Żewłakow i wiceprezes Marcin Herra. Co zostanie nowy szkoleniowiec podczas pierwszego dnia w ekipie z Łazienkowskiej?

Siedmiu wraca z wypożyczeń

Piłkarze Legii wracają do zajęć po przerwie urlopowej. Standardowo zaczną się one do badań. Iordanescu zapozna się z zawodnikami. Na pierwszych teningach obecni będą gracze, którzy ostatni okres spędzili na wypożyczeniach. W tym gronie byli: Migouel Alfarela, Jean-Pierre Nsame, Marco Burch, Jakub Adkonis, Igor Strzałek, Jordan Majchrzak i Bartłomiej Ciepiela. Będą mieli szansę przekonać trenera o swojej przydatności. Klub poinformował, że w zajęciach uczestniczył będzie Jakub Zbróg z Akademii Legii. Wraz z nim do zespołu dołączy także jeden z bramkarzy.

Czterech dołączy później do drużyny

Jednak Rumun będzie musiał poczekać na kilku piłkarzy, którzy byli kluczowi w ubiegłym sezonie. Później dołączy Kacper Tobiasz, który przebywa kadrą młodzieżową na EURO. Z kolei Maxi Oyedele, Steve Kapuadi i Ryoya Morishita przebywali na zgrupowaniach, odpowiednio: Polski, Demokratycznej Republiki Konga i Japonii.

Pierwszy mecz w lidze z Piastem w Warszawie

Legia pierwszy sparing rozegra już 21 czerwca, gdy w ośrodku klubowym z mierzy się z Wisłą Płock, która po barażach awansowała do Ekstraklasy. Następnie 23 czerwca zespół wyjedzie na zgrupowanie do Austrii, gdzie będzie przebywać do 2 lipca. Podczas obozu zakontraktowano dwóch rywali. Pierwszym będzie mistrz Bułgarii - Ludogorec Razgrad (25.06), a drugim czeski zespół - FK Jablonec (30.06). Po powrocie do kraju w planach jest jeszcze jeden mecz kontrolny 4 lipca. Start nowego sezonu dla Legii rozpocznie się 20 lipca, meczem na Łazienkowskiej z Piastem Gliwice.

Piłkarze Legii 16 czerwca startują z przygotowaniami do nowego sezonu. Pracę rozpocznie także trener Edward Iordanescu, który zostanie oficjalnie zaprezentowany. To zostanie w stołecznym klubie rumuński szkoleniowiec. Poradzi sobie na Łazienkowskiej?

