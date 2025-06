Tomasz Hajto przejechał się po kadrowiczu. Chodzi o słowa na temat Lewandowskiego

Iga Świątek szczera aż do bólu w TVN. Z tym zmaga się na co dzień gwiazda światowego tenisa

– Jak można polegać na piłkarzu, który publicznie przyznaje, że sam by kłamał i udawał kontuzję, by nie przyjechać na kadrę? – powiedział Hajto, etatowy ekspert programu "Cafe Futbol" w Polsacie Sport odniósł się do kontrowersyjnego komentarza Dawidowicza.

Hajto zły na kadrowicza

Obrońca Hellasu Werona, komentując nieobecność Lewandowskiego, stwierdził, że wielu piłkarzy w jego sytuacji poszłoby na łatwiznę: – Gdybym był na jego miejscu, w końcówce meczu złapałbym się za udo, poprosił o zmianę i ogłosił kontuzję. Ale Robert powiedział prawdę. Pokazał, że nie przejmuje się krytyką – mówił Dawidowicz.

Taka szczerość nie spodobała się jednak Hajcie. – Zamiast wywołać refleksję, dolał oliwy do ognia. Zachował się całkowicie nieprofesjonalnie. Taki zawodnik nie powinien być powoływany – grzmiał były kadrowicz.

– To sygnał dla młodych piłkarzy, że warto kłamać, by uniknąć obowiązków wobec reprezentacji. To skrajnie nieodpowiedzialne – dodał Hajto, zarzucając Dawidowiczowi „małostkowość” i brak ambicji.

"To cios w etos reprezentanta Polski"

– Publiczne przyznanie się do tego, że sam by oszukał selekcjonera i kibiców, to cios w etos reprezentanta Polski – podsumował stanowczo 52-latek.

Warto przypomnieć, że Dawidowicz podczas czerwcowych meczów kadry – sparingu z Mołdawią (2:0) i eliminacyjnego starcia z Finlandią (1:2) – nie pojawił się na boisku. Dotychczas w reprezentacji rozegrał 17 spotkań, nie zdobywając bramki ani nie notując asysty.