Totalna demolka na trasie S8. Cięzarówka staranowała bramownicę!

Do zdarzenia doszło w piątek (9 lutego) popołudniu. - Ciężarówka zahaczyła rozłożonym HDS-em, zwanym potocznie dźwigiem, o konstrukcję, na której przymocowane były kamery i urządzenia pomiarowe. Do zdarzenia doszło na wysokości centrum handlowego przy Trasie Toruńskiej, w stronę Marek, na trasie lokalnej. To już trasa zjazdowa do centrum - przekazał nam starszy kapitan Wojciech Kapczyński ze stołecznej straży pożarnej. Kierowca ciężarówki doznał niewielkich obrażeń. Ale szkód narobił ogromnych. Na czas usuwania skutków demolki ruch był całkowicie wstrzymany.

Podobny wypadek miał miejsce we wrześniu na ulicy Łopuszańskiej. Operator koparki uszkodził bramownicę. Gdy konstrukcja się przekrzywiła spod ziemi buchnął gaz. Okazało się, że betonowy fundament konstrukcji uszkodził podziemny gazociąg. Na miejsce pilnie wysłano strażaków i pogotowie gazowe.