i Autor: KPP w Pułtusku Toyota rozsypała się na kawałki. 21-latek roztrzaskał się na drodze pod Pułtuskiem

Dramat!

Kolejny dramatyczny wypadek na mazowieckiej drodze. Policjanci dostali pilne zgłoszenie do wypadku an drodze krajowej nr 61 w Jeżewie pod Pułtuskiem. Osobowa toyota wyleciała z drogi i runęła bokiem do rowu. Samochód dosłownie rozsypał się na kawałki. Ratownicy pilnie zabrali 21-latka do szpitala karetką. Ustalenia policjantów są porażające.