Pruszków. Ważny komunikat mazowieckiego Sanepidu. Woda nie nadaje się do spożycia!

Wypadek pod Mławą. Pijany motocyklista wyleciał z drogi

Do wypadku doszło w sobotę, 9 września, na drodze ze Starogub do Bregini. - Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, pracujących na miejscu wypadku, motocyklista jadąc w kierunku miejscowości Breginie, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i do rowu. Motocyklista jechał bez kasku. W wyniku upadku doznał poważnych obrażeń głowy informuje asp. Szt. Anna Pawłowska z mławskiej policji. Badanie krwi wykazało aż 3 promile alkoholu! Nie wiadomo w jakim dokładnie stanie jest ciężko ranny mężczyzna.

Czarna seria wypadków motocyklistów

Sezon motocyklowy w dalszym ciągu zbiera swoje ponure żniwo. Od początku września na Mazowszu doszło do serii tragiczny zdarzeńz udziałem motocyklistów. W czwartkowy poranek (7 września) na skrzyżowaniu ul. Świętojańskiej z Komunalną motocyklista zderzył się z samochodem osobowym. Niestety, życia kierującego jednośladem 35-latka nie udało się uratować. Mężczyzna zginął na miejscu.

Informowaliśmy też o wypadku, do którego doszło około godz. 1:30 w nocy z piątku na sobotę (8/9 września) na Moście Gdańskim w Warszawie. Kierujący stracił panowanie nad maszyną i huknął w wiadukt. Pogotowie zabrało go do szpitala.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło też w sobotę, 9 września, wieczorem, w Chrcynnie na drodze wojewódzkiej nr 632. 40-letni motocyklista, który między Nasielskiem a Warszawą zderzył się z osobowym audi zginął na miejscu.