Tragedia na drodze. Wjechał w krowę motocyklem. Zwierzę nie żyje, lądował śmigłowiec LPR

Krowa na drodze – makabryczny wypadek w Aleksandrowie

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 21 września, około godziny 13:47 na drodze gruntowej w Aleksandrowie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było wtargnięcie zwierzęcia na drogę. Motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i zderzył się z krową.

Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów straży pożarnej, krowa leżała na miejscu zdarzenia i nie dawała oznak życia. Kierujący motocyklem marki Honda CRV 450 znajdował się na drodze, był przytomny, ale miał utrudniony kontakt. Strażacy udzielili mu pierwszej pomocy.

„Po przybyciu pierwszy zastępów krowa znajdowała się na miejscu, nie dawała oznak życia. Kierujący znajdował się na drodze, z motocykla honda CRV 450 nie stwierdzono wycieku płynów, kierujący był przytomny z utrudniony kontaktem, udzielono pierwszej pomocy” – relacjonował kpt. Paweł Plagowski z PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Helikopter LPR przetransportował rannego do szpitala

Na miejsce wypadku zadysponowano Zespół Ratownictwa Medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Strażacy zabezpieczyli lądowanie helikoptera na pobliskim polu.

32-letni motocyklista z poważnymi obrażeniami został przetransportowany śmigłowcem do szpitala bródnowskiego w Warszawie.

Całkowity czas interwencji wynosił około 1,5 godziny od zgłoszenia do powrotu ostatniego zastępu do jednostki.

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Funkcjonariusze ustalają, jak doszło do tego, że zwierzę znalazło się na drodze i czy nie przyczyniły się do tego osoby trzecie.