Tragedia w Cegielni. Pijany kierowca śmiertelnie potrącił rowerzystę i uciekł. Dramatyczny pościg za zbiegiem

Zuzanna Sekuła
2025-09-09 13:19

Tragedia w Cegielni koło Płocka! W piątkowy wieczór, 5 września 2025 roku, doszło do makabrycznego wypadku, w którym zginął 58-letni rowerzysta. Sprawcą okazał się pijany kierowca, który po potrąceniu ofiary uciekł z miejsca zdarzenia, informuje prok. Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Tragedia w Cegielni. Pijany kierowca śmiertelnie potrącił rowerzystę i uciekł

Autor: stopka Prokuratura Okręgowa w Płocku/ Materiały prasowe
Dramatyczny przebieg wydarzeń w Cegielni

Około godziny 21 w miejscowości Cegielnia, gm. Brudzeń Duży, 48-letni mężczyzna, kierując samochodem osobowym z przyczepą kempingową, potrącił jadącego w tym samym kierunku rowerzystę. Zamiast udzielić pomocy, bezduszny kierowca wcisnął gaz do dechy i zniknął! Na szczęście, naoczni świadkowie ruszyli w pościg i zatrzymali bandytę, a następnie przekazali go w ręce policji.

Pijany za kółkiem

Badanie alkomatem wykazało, że 48-latek miał ponad 1 promil alkoholu we krwi! To skandal, że wsiadł za kierownicę. Potrącony rowerzysta, pomimo szybkiej interwencji medycznej, zmarł w szpitalu.

Kierowca hulajnogi potrącił seniora i uciekł

Zarzuty i areszt

Prokurator Rejonowy w Płocku postawił pijanemu kierowcy dwa poważne zarzuty:

  • spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości i ucieczka z miejsca zdarzenia (art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1a pkt 2 k.k.),
  • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (art. 178a § 1 k.k.).

Na wniosek prokuratora, sąd aresztował sprawcę na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu od 5 do 20 lat pozbawienia wolności, przepadek pojazdu, a także dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

ŚMIERTELNE POTRĄCENIE
WYPADEK