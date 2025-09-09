Tragedia w Cegielni. Pijany kierowca śmiertelnie potrącił rowerzystę i uciekł. Dramatyczny pościg za zbiegiem

Dramatyczny przebieg wydarzeń w Cegielni

Około godziny 21 w miejscowości Cegielnia, gm. Brudzeń Duży, 48-letni mężczyzna, kierując samochodem osobowym z przyczepą kempingową, potrącił jadącego w tym samym kierunku rowerzystę. Zamiast udzielić pomocy, bezduszny kierowca wcisnął gaz do dechy i zniknął! Na szczęście, naoczni świadkowie ruszyli w pościg i zatrzymali bandytę, a następnie przekazali go w ręce policji.

Pijany za kółkiem

Badanie alkomatem wykazało, że 48-latek miał ponad 1 promil alkoholu we krwi! To skandal, że wsiadł za kierownicę. Potrącony rowerzysta, pomimo szybkiej interwencji medycznej, zmarł w szpitalu.

Zarzuty i areszt

Prokurator Rejonowy w Płocku postawił pijanemu kierowcy dwa poważne zarzuty:

spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości i ucieczka z miejsca zdarzenia (art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1a pkt 2 k.k.),

prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (art. 178a § 1 k.k.).

Na wniosek prokuratora, sąd aresztował sprawcę na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu od 5 do 20 lat pozbawienia wolności, przepadek pojazdu, a także dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.