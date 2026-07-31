Tragiczny finał upadku z 8. piętra na Pradze. Nie żyje 87-letni mężczyzna

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-31 13:50

Dramatyczne sceny rozegrały się w czwartek na warszawskiej Pradze-Południe. Z okna na ósmym piętrze jednego z bloków przy ulicy Międzynarodowej wypadł 87-letni mężczyzna. Poszkodowany poniósł śmierć na miejscu. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności tej tragedii.

  • 87-latek poniósł śmierć po upadku z wysokości Pradze-Południe.
  • Do tragedii doszło w bloku przy ulicy Międzynarodowej.
  • Policja bada okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratury.

Dramat na ulicy Międzynarodowej w Warszawie

Przed południem mieszkańców jednego z bloków przy ul. Międzynarodowej zaniepokoiły sygnały służb ratunkowych. Na miejsce przyjechały karetki pogotowia, policja i straż pożarna. Ze wstępnych ustaleń wynika, że z ósmego piętra budynku spadł 87-letni mężczyzna. Obrażenia były tak rozległe, że mimo podjętej pomocy medycznej nie udało się go uratować. Lekarz stwierdził zgon na miejscu.

Śledczy sprawdzają wszystkie okoliczności

Teren wokół budynku został zabezpieczony. Policjanci wraz z technikiem kryminalistyki przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. Na miejscu pracował również prokurator. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do upadku seniora. Śledczy analizują wszystkie możliwe scenariusze i sprawdzają, czy był to nieszczęśliwy wypadek. Trwa przesłuchiwanie świadków oraz gromadzenie materiału dowodowego, który pozwoli odtworzyć przebieg tragedii.

Źródło: Miejski Reporter

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