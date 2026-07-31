Zbudował szałas w lesie i zniknął. Tak próbował uciec przed wymiarem sprawiedliwości

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-31 12:57

Przez kilka tygodni mieszkał w prowizorycznym szałasie ukrytym głęboko w lesie. Liczył, że z dala od ludzi i zabudowań nikt go nie odnajdzie. Plan 61-letniego mieszkańca powiatu szydłowieckiego zakończył się jednak fiaskiem. Mężczyzna został zatrzymany i trafił za kratki.

Uciekł do lasu i zamieszkał w szałasie. Tak ukrywał się przed policją
Autor: KSP/ Materiały prasowe
  • 61-latek był poszukiwany na podstawie listu gończego.
  • Przez kilka tygodni mieszkał w prowizorycznym szałasie w lesie na terenie gminy Chlewiska.
  • Po zatrzymaniu trafił do aresztu śledczego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

List gończy za 61-latkiem z Szydłowca. Zniknął i zamieszkał w lesie

Zamiast stawić się do odbycia kary, 61-letni mieszkaniec powiatu szydłowieckiego postanowił zniknąć. Swoją kryjówkę urządził z dala od ludzi, w głębi lasu na terenie gminy Chlewiska. Tam zbudował prowizoryczny szałas, który przez kilka tygodni był jego domem. Mężczyzna liczył, że w takim miejscu nikt go nie odnajdzie.

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Ukrywanie się nie pomogło. Kryminalni trafili na jego trop

Policjanci od pewnego czasu ustalali miejsce pobytu poszukiwanego. W nocy z 29 na 30 lipca wytypowali kompleks leśny, w którym mógł się ukrywać. Kiedy dotarli na miejsce, ich przypuszczenia okazały się trafne. W środku lasu odnaleźli szałas, a w nim poszukiwanego 61-latka. Widok funkcjonariuszy całkowicie go zaskoczył. Mężczyzna został zatrzymany i po wykonaniu niezbędnych czynności przewieziony do aresztu śledczego. To tam odbędzie karę orzeczoną przez sąd.

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