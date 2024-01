Co tam się stało?!

Tragiczny pożar pod Wyszkowem. Dwie kobiety nie żyją, mężczyzna walczy o życie

Koszmar rozegrał się w poniedziałek (29 stycznia) wieczorem. W pobliżu palącego się domu jednorodzinnego zaroiło się od służb ratunkowych. Strażacy weszli do środka. Udało im się wynieść trzy osoby. Ogień został opanowany, ale w skutkach okazał się tragiczny. - W wyniku pożaru zginęły dwie kobiety w wieku 81 lat i 34 lata. Do szpitala z obrażeniami został przewieziony 71-letni mężczyzna – powiedział w rozmowie z TVN Warszawa kom. Damian Wroczyński. Na razie nie znamy przyczyn tej tragedii. - Na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora wykonują policyjni technicy. Będą także wykonane czynności z biegłym do spraw pożarnictwa – wyjaśnił policjant.

Do tragedii doszło też w sobotę (27 stycznia) chwilę po godzinie 1 w Milanówku przy ul. Piasta wybuchł gigantyczny pożar domu jednorodzinnego. W akcji gaszenia ognia brali udział druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Milanówka. W trakcie ich działań z budynku został ewakuowany mężczyzna. Niestety, reanimacja 56-latka nie przyniosła skutku. Poszkodowany zmarł na miejscu. Więcej przeczytasz TUTAJ.