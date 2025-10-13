Tragiczny wypadek pod Ostrowią Mazowiecką. Z auta wypadli dwaj mężczyźni

Wszystko rozegrało się około godziny 3 w nocy w niedzielę (12 października). – Dyżurny ostrowskiej komendy odebrał zgłoszenie o wypadku drogowym na drodze W-694 w pobliżu Gąsiorowa. Na miejsce pilnie pojechały służby. Policjanci pracując na miejscu pod nadzorem Prokuratora wstępnie ustalili, że kierujący Audi poza obszarem zabudowanym na łuku drogi stracił panowanie nad autem i uderzył w przydrożny przepust – podaje asp. Marzena Laczkowska z komendy policji w Ostrowi Mazowieckiej. Siła uderzenia była tak duża, że z auta wypadli dwaj mężczyźni. – Niestety 38-latek zmarł na miejscu natomiast 31-latek został przewieziony przez ZRM do szpitala, obydwaj pochodzą z woj. mazowieckiego. Pobrano krew do zbadania stanu trzeźwości. Przeprowadzone na miejscu czynności pozwolą wyjaśnić okoliczności tego tragicznego wypadku – informuje policjantka. Teraz sprawę zbada Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej.

W akcji brali udział strażacy z OSP w Zarębach Kościelnych. Tak opisali na Facebooku swoje działania: – Dziś, około godziny 3:13, zostaliśmy wezwani do wypadku drogowego w miejscowości Gąsiorowo, na trasie Nur – Małkinia. Zdarzenie dotyczyło pojazdu osobowego, w którym dwie osoby zostały poszkodowane – jedna osoba w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej, a druga niestety poniosła śmierć na miejscu – napisali druhowie. – Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia – dodali na koniec.