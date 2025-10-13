Sześć osób poszkodowanych w wypadku na Wisłostradzie. Wśród nich dzieci

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-10-13 8:48

Kolejny dramat na Wisłostradzie. W niedzielę wieczorem (12 października) doszło do wypadku, w którym ucierpiało aż sześć osób, w tym dzieci. Rozpędzony bus zderzył się z dwoma samochodami osobowymi i uszkodził trzeci. Są pierwsze ustalenia.

Warszawa. Wypadek na Wisłostradzie

Na Wisłostradzie w pobliżu Cytadeli Żoliborskiej rozegrały się dramatyczne sceny. Bus marki Renault Traffic, poruszający się w stronę centrum wypadł z pasa ruchu i zderzył się pojazdami osobowymi: Skodą i Hyundaiem. Uszkodził również Peugota.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący busem stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi, uderzył w barierę oddzielającą pasy ruchu, a następnie wjechał na przeciwległy pas. W wyniku tego doszło do zderzenia z trzema innymi samochodami - mówi nam podkom. Jacek Wiśniewski z zespołu prasowego KSP.

Siła uderzenia była ogromna - na zdjęciach ze zdarzenia widać kompletnie powyginaną blachę i zbite szyby. Na miejsce wezwano m.in. kilka zastępów straży pożarnej, patrole policji i cztery karetki.

Są ranni. Sześciu poszkodowanych, trzy osoby w szpitalu

W wyniku zderzenia samochodów sześć osób zostało poszkodowanych, ostatecznie nie wszystkie wymagały hospitalizacji. – Wszyscy kierowcy byli trzeźwi – dodał funkcjonariusz. – W zdarzeniu poszkodowanych zostało sześć osób, z czego trzy trafiły do szpitala - słyszymy. Miejski Reporter informuje, że w wypadku uczestniczyły dzieci.

Wypadek na Wisłostradzie. Poszkodowane 6 osób, w tym dzieci
WISŁOSTRADA
WYPADEK