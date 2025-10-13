Sześć osób poszkodowanych w wypadku na Wisłostradzie. Wśród nich dzieci

Warszawa. Wypadek na Wisłostradzie
Na Wisłostradzie w pobliżu Cytadeli Żoliborskiej rozegrały się dramatyczne sceny. Bus marki Renault Traffic, poruszający się w stronę centrum wypadł z pasa ruchu i zderzył się pojazdami osobowymi: Skodą i Hyundaiem. Uszkodził również Peugota.
– Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący busem stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi, uderzył w barierę oddzielającą pasy ruchu, a następnie wjechał na przeciwległy pas. W wyniku tego doszło do zderzenia z trzema innymi samochodami - mówi nam podkom. Jacek Wiśniewski z zespołu prasowego KSP.
Siła uderzenia była ogromna - na zdjęciach ze zdarzenia widać kompletnie powyginaną blachę i zbite szyby. Na miejsce wezwano m.in. kilka zastępów straży pożarnej, patrole policji i cztery karetki.
Są ranni. Sześciu poszkodowanych, trzy osoby w szpitalu
W wyniku zderzenia samochodów sześć osób zostało poszkodowanych, ostatecznie nie wszystkie wymagały hospitalizacji. – Wszyscy kierowcy byli trzeźwi – dodał funkcjonariusz. – W zdarzeniu poszkodowanych zostało sześć osób, z czego trzy trafiły do szpitala - słyszymy. Miejski Reporter informuje, że w wypadku uczestniczyły dzieci.