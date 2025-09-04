Tragiczny wypadek pod Płońskiem. Motocyklistka zderzyła się z dzikiem!

Tragiczny wypadek motocyklistki pod Płońskiem. Dwa dziki na drodze

Do zdarzenia doszło w nocy, gdy 27-letnia mieszkanka gminy Załuski jechała motocyklem Kawasaki drogą serwisową wzdłuż trasy S7, między Kroczewem a Sobolem. Jak informuje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, nagle przed motocyklem wybiegły dwa dziki. Kobieta nie miała szans na reakcję.

„Tuż przed jej jednoślad, z pobocza wybiegły dwa dziki. Nie miała szans, by uniknąć zderzenia. 27-latka uderzyła w jedno ze zwierząt i straciła panowanie nad motocyklem. Maszyna przewróciła się i sunęła po jezdni” – relacjonuje nadkom. Drężek-Zmysłowska.

Kierująca motocyklem z obrażeniami trafiła do szpitala. Była trzeźwa. Niestety, dzik nie przeżył zderzenia.

Motocyklista wyleciał w powietrze. Szczątki maszyny rozsypały się po ulicy

Jak uniknąć niebezpiecznych spotkań z dzikimi zwierzętami na drodze?

Policja przypomina, że kierowcy powinni być szczególnie ostrożni w rejonach, gdzie ryzyko wtargnięcia zwierzęcia na drogę jest większe. Należy pamiętać o kilku zasadach:

Zwierzęta są najbardziej aktywne o zmierzchu i o świcie – wtedy szczególnie zwracaj uwagę na pobocza.

Sarny, jelenie i dziki rzadko przemieszczają się samotnie – za jednym zwierzęciem mogą biec kolejne.

Światła samochodu często zatrzymują zwierzę w bezruchu zamiast je spłoszyć.

Odpowiednia prędkość daje szansę na manewr i skraca drogę hamowania.

Jeśli zobaczysz zwierzę na drodze – bądź gotów do awaryjnego zatrzymania, możesz też użyć klaksonu lub świateł, by je spłoszyć.