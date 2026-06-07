Tragiczny wypadek pod Warszawą. Dwie osoby nie żyją, trzecia walczy o życie

Wypadek w Ząbkach 06.06.2026. Dwie ofiary śmiertelne

Tragiczny w skutkach wypadek w Ząbkach pod Warszawą. W sobotni wieczór, 6 czerwca, około godziny 19:40 na skrzyżowaniu Piłsudskiego i Szwoleżerów doszło do zderzenia dwóch samochodów.

Jak przekazał asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji, 37-letni obywatel Turcji kierujący Hondą wykonywał manewr skrętu w lewo. Problem w tym, że zrobił to poruszając się skrajnym prawym pasem. W ten sposób doprowadził do zderzenia z jadącym w tym samym kierunku pojazdem marki Audi.

Trzech pasażerów Audi odniosło wskutek zdarzenia poważne rany - wszyscy trafili do szpitala w stanie ciężkim. Niestety, jak się okazało dwóch z nich: 23-latek i 22-latek zmarli.

Trzeci pasażer, 24-latek wciąż walczy o zdrowie w szpitalu.

Turek za kierownicą spowodował dramatyczny wypadek

Odłamki ze zniszczonego wskutek zdarzenia Audi uszkodziły dodatkowo trzy inne samochody: dwie Toyoty i Forda. Droga wojewódzka nr 631 na której doszło do zdarzenia była zablokowana w obu kierunkach do godziny 2 w nocy.

Sprawca zdarzenia - obywatel Turcji został zatrzymany i oczekuje na czynności procesowe w policyjnej izbie zatrzymanych. Nie wiadomo, kiedy prokurator podejmie z nim działania. Wiadomo, że mężczyzna w chwili zdarzenia był trzeźwy.

10

Tragiczny wypadek w Ząbkach! Autobus miejski zderzył się z ciężarówką

W sieci pojawił się film rejestrujący to dramatyczne zdarzenie. Można go zobaczyć poniżej: