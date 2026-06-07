Tragiczny wypadek pod Warszawą. Dwie osoby nie żyją, trzecia walczy o życie

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-06-07 10:59

Dwie osoby nie żyją, a trzecia walczy o życie po tragicznym wypadku, do którego doszło w sobotę wieczorem w Ząbkach pod Warszawą. Na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Szwoleżerów zderzyły się Honda i Audi. Policja zatrzymała 37-letniego obywatela Turcji, podejrzanego o spowodowanie zdarzenia, który miał wykonać nieprawidłowy manewr skrętu. Droga wojewódzka nr 631 była zablokowana przez wiele godzin.

Wypadek w Ząbkach 06.06.2026. Dwie ofiary śmiertelne 

Tragiczny w skutkach wypadek w Ząbkach pod Warszawą. W sobotni wieczór, 6 czerwca, około godziny 19:40 na skrzyżowaniu Piłsudskiego i Szwoleżerów doszło do zderzenia dwóch samochodów.

Jak przekazał asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji, 37-letni obywatel Turcji kierujący Hondą wykonywał manewr skrętu w lewo. Problem w tym, że zrobił to poruszając się skrajnym prawym pasem. W ten sposób doprowadził do zderzenia z jadącym w tym samym kierunku pojazdem marki Audi. 

Trzech pasażerów Audi odniosło wskutek zdarzenia poważne rany - wszyscy trafili do szpitala w stanie ciężkim. Niestety, jak się okazało dwóch z nich: 23-latek i 22-latek zmarli. 

Trzeci pasażer, 24-latek wciąż walczy o zdrowie w szpitalu. 

Turek za kierownicą spowodował dramatyczny wypadek

Odłamki ze zniszczonego wskutek zdarzenia Audi uszkodziły dodatkowo trzy inne samochody: dwie Toyoty i Forda. Droga wojewódzka nr 631 na której doszło do zdarzenia była zablokowana w obu kierunkach do godziny 2 w nocy. 

Sprawca zdarzenia - obywatel Turcji został zatrzymany i oczekuje na czynności procesowe w policyjnej izbie zatrzymanych. Nie wiadomo, kiedy prokurator podejmie z nim działania. Wiadomo, że mężczyzna w chwili zdarzenia był trzeźwy.

Tragiczny wypadek w Ząbkach. Nie żyje jeden z mężczyzn podróżujących Audi
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Tragiczny wypadek w Ząbkach! Autobus miejski zderzył się z ciężarówką

W sieci pojawił się film rejestrujący to dramatyczne zdarzenie. Można go zobaczyć poniżej:

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="pl" dir="ltr">Nagranie z wczorajszego wypadku w Ząbkach. <a href="https://t.co/VvZypzssqf">pic.twitter.com/VvZypzssqf</a></p>&mdash; BOOP.PL (@boop_pl) <a href="https://x.com/boop_pl/status/2063514278854881735?ref_src=twsrc%5Etfw">June 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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